我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司應用人工智慧(AI)技術，強化智能監測及管理措施，獲得高雄市環保局評比為高雄市優良營建工地之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司應用人工智慧(AI)技術，來強化智能監測及管理措施，獲得高雄市環保局評比為高雄市優良營建工地之殊榮，11日在中鋼集團總部大樓國際會議廳所舉辦的113年優良智慧工地頒獎成果發表會，由中鋼土木工程處處長李春雄代表公司，接受高雄市環保局副局長高宗永頒獎表揚，以資鼓勵。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為強化全廠電力系統韌性，超前部署將於2030年實現製程設備電力化碳中和路徑之前做好準備，目前已積極投入動力工場汽電共生發電設備汰換工程。黃建智說，中鋼目前積極投入的動力工場汽電共生發電設備汰換工程之營建工地，不僅秉持優於法規標準的精神，進行工程施作及營建管理，也應用人工智慧技術(AI)，來強化智能監測及管理措施。黃建智並說，中鋼營建工地除了依法規要求設置之監控設施外，另在工地周圍增設粒狀污染物、溫度、濕度及噪音等監測設施，並應用人工智慧(AI)模組，協助防塵網覆蓋、車牌及揚塵辨識，以強化工地進出車輛及工區管理，並運用物聯網技術，將各項監測、監控設施資訊整合至工地顯示看板、灑水設備及人員警示等系統，利用工地管理人員即時應變，透過推播紀錄精進工程管理品質。中鋼公司總經理陳守道指出，中鋼除了今(113)年獲得高雄市營建優良工地獎的動力工場汽電共生發電設備汰換工程外，包括近年來已陸續完成的一號燒結增設脫硫設備工程及新建煤礦封閉式建築工程，以及目前仍投入的煉焦爐及乾式淬火設備建造工程，均須在有限空間及不影響生產下，進行舊設備拆遷、整地及建置，施工難度遠高於素地興建，惟中鋼始終以「環境管理」與「清潔生產」為目標，並採智慧工地管理模式來提升工區管理與環境品質。陳守道說，中鋼未來在相關環保工程完成後，預計可達到每年減少粒狀物77.9噸、硫氧化物954噸、氮氧化物56噸，以及揮發性有機物73噸等空污減量效益，並將積極精進營建工地智能化管理措施，除了為維護高雄市空氣品質貢獻心力、善盡企業社會責任外，也讓中鋼朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進。