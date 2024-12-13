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▲週六冷氣團南下，影響時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日清晨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週二到下週四（12月17日至19日）北方大陸冷高壓南下，台灣吹東北風環境，北部、東北部及東部天氣仍涼。（圖／中央氣象署提供）

今（13）日東北季風影響，中央氣象署預報指出，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，水氣增多，入夜後逐漸降溫，週六（14日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，週日（15）日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，清晨局部空曠地區有機會跌破攝氏10度；週六至週日（14日、15日）基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。12月13日今日天氣，中央氣象署提醒，受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸有雨並有局部大雨發生的機率，大臺北、桃園、東北部及東部地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中部以北及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，越晚越冷，白天北部、東北部高溫約攝氏19至21度，晚上攝氏14度至15度，中南部及花蓮、台東白天高溫攝氏22至26度，入夜跌至攝氏16度至19度左右。13日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。12月14日大陸冷氣團南下，影響時間持續到下週一（16日），最低溫的時間點在週日清晨，中部以北及東北部低溫攝氏11度至13度，局部空曠地區有機會跌破攝氏10度低溫；基隆北海岸有短暫雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。明天溫度方面，北部攝氏12度至17度；中部13度至20度；南部15度至23度；東北部13度至16度；東部15度至18度；東南部17度至21度；澎湖16度至19度；金門12度至17度；馬祖12度至14度。下週一（12月16日）白天冷氣團減弱，氣溫回升一點，週一迎風面北部、東北部有雨，西半部山區也有局部短暫雨，下週二到下週四（12月17日至19日）北方大陸冷高壓南下，台灣吹東北風環境，北部、東北部及東部天氣仍涼，基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。