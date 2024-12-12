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韓國第二大在野黨「祖國革新黨」黨魁曹國，因協助子女入讀名校和干預反腐調查，今（12日）早遭韓最高法院判處2年有期徒刑、褫奪公權5年，國會議員身分也立刻喪失，是否衝擊尹錫悅彈劾案？根據曹國是在今年以「祖國革新黨」不分區議員候選人身分參與4月國會大選；韓國國會議員人數為300名，任期4年，其中253席透過選區多數票選出，47席以不分區政黨比例代表制選出。喪失國會議員資格後，曹國表示，目前最重要的是叛亂領袖尹錫悅的職務暫停或彈劾，即使他不在，這一點也不會改變。相反地，彈劾和懲罰尹錫悅的意志只會更堅定。由於距離彈劾案投票中間只剩一天的時間，曹國也呼籲盡快執行從法院到國會再到國家選舉委員會的比例代表制接替人選程序。若在14日針對尹錫悅的第二次彈劾案投票前未能完成國會議員人選遞補，泛在野黨的席次數將減少至191個。韓聯社透露，一名國家選舉委員會的官員表達，已收到了國會的席次空缺通知，經過內部程序後，預計明天將通過比例代表制人選接替。