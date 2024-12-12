我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寧夏夜市圓環邊蚵仔煎外頭排隊人龍超長，甚至要走到隔壁3間店門外才見到隊伍尾端。（圖／記者賴禹妡攝）

▲▼圓環邊蚵仔煎外觀看起來相當飽滿，一吃就能感受到質地Q軟，但邊邊又煎得酥脆，口感相當豐富，可惜菜頭排骨酥湯份量偏少。（圖／記者賴禹妡攝）

▲記者點完餐見後方突然爆發排隊人潮，有許多遊客聞香而來，可見里長伯臭豆腐相當熱門。（圖／記者賴禹妡攝）

▲寧夏夜市里長伯臭豆腐炸得相當酥脆，有嚼勁且口感極佳，淋上醬汁相當夠味，吃起來超上癮。（圖／記者賴禹妡攝）

▲寧夏夜市可搭乘捷運至中山站或雙連站再步行抵達。（圖／記者賴禹妡攝）

全新實境競賽節目《夜市王》近期爆紅，裡頭共有全台9大夜市比拚各式美食小吃，因來賓真實評價及節目形式有趣、公正而廣受好評，收視率有亮眼表現，而寧夏夜市推派出FUN SUNG雞排、圓環邊蚵仔煎及里長伯臭豆腐參戰，分別獲得第6名及兩次第5名成績。《NOWnews今日新聞》記者近日就實際到寧夏夜市品嚐3間店家，可惜FUN SUNG雞排當日未營業，因此僅能分享圓環邊蚵仔煎及里長伯臭豆腐真實評價，但兩間店的美味餐點仍讓人留下深刻印象。圓環邊蚵仔煎原先人氣就非常高，且還是輝達執行長黃仁勳愛店，自從《夜市王》播出後，更是吸引大批民眾朝聖。記者於平日晚間約8時許抵達，外頭排隊人龍超長，甚至要走到隔壁3間店門外才見到隊伍尾端，實際約等候半小時入座。記者點了2份蚵仔煎以及1碗菜頭排骨酥湯，菜頭排骨酥湯上菜速度快，且肉嫩、蘿蔔鮮甜，但以價格80元來說，份量有些偏少。至於蚵仔煎則等了15分鐘才上菜，令人驚豔的是，圓環邊蚵仔煎裡的蚵仔放得毫不手軟，，且醬汁甜辣爽口，讓人忍不住一口接著一口狂吃，整體份量剛好，吃完剛好還能享受其他夜市美食。台北市大同區寧夏路46號週一休息，週二至週日12：00－14：30；16：30－00：30里長伯臭豆腐如今已改名為「李掌伯」，店面位於寧夏夜市接近尾端，記者到現場時已有不少客人入座，點完餐見後方突然爆發排隊人潮，有許多遊客聞香而來，可見相當熱門。有別於節目上的清蒸臭豆腐，記者點了里長伯臭豆腐的油炸臭豆腐，泡菜味道既酸甜又清爽，與油炸臭豆腐堪稱絕配，可惜泡菜放的量有點少，讓人有些意猶未盡，但整體份量算多，實際查詢Google評價，遊客們分享心得，「臭豆腐超酥脆」、「不愧是被主委選去比《夜市王》的店」、「金沙臭豆腐現炸很酥很香、臭得夠味」、「美味可口的台灣小吃，麻辣豆腐滷的超級入味」。：台北市大同區寧夏路22之9號週一至週五16：00－00：00；週六、週日12：30－23：50台北市寧夏路58號2樓週一至週日17：00－21：00搭乘捷運至中山站：1號出口步行南京西路往西（承德路）的方向，約10分鐘可達寧夏夜市。搭乘捷運至雙連站：1號出口步行民生西路往西（承德路）的方向，約8分鐘可達寧夏夜市。