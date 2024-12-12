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▲印尼峇里島知名景點聖猴森林公園近日發生一起死亡意外，園內3顆大樹被強風吹斷倒塌，導致附近遊客驚叫逃竄，有2位外籍女遊客不幸被倒塌大樹砸中，送醫不治身亡。（圖／美聯社影片截圖）

印尼峇里島知名景點聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest Sanctuary）近日發生一起死亡意外，園內3棵大樹被強風吹斷倒塌，導致附近遊客驚叫逃竄，有2位外籍女遊客不幸被倒塌大樹砸中，送醫不治身亡，另外還有多人遭受波及，其中一位女遊客的傷勢嚴重。綜合外媒報導，聖猴森林公園當地時間10日中午左右，園內的3棵大樹突然倒塌，壓到步道上。當時園中有許多遊客正在散步，大樹倒塌造成混亂，遊客驚叫逃離。但事發突然，有遊客躲避不及被倒樹砸中，造成一名32歲的法國籍女遊客和一名42歲的韓國籍女遊客身亡，另外一名43歲的韓國籍女遊客重傷，更有多人受到輕傷。聖猴森林公園表示，大樹倒塌是因為突如其來的強風暴雨導致，稱園區定期進行樹木養護，確保樹木生長狀況良好，但是極端氣候帶來的影響超出人力可控範圍。當地警方已展開調查，要釐清事故是否是純粹的意外或者存在人為疏失，同時警方也與韓國和法國領事館聯繫，將協助死者家屬處理後續事宜。聖猴森林公園佔地12.5公頃，位於峇里島烏布區（Ubud）的自然保護區，園內有超過1260隻獼猴，是峇里島上最受歡迎的旅遊景點之一，以可與野生猴子互動聞名，同時附近有許多印度教寺廟建築群，整個景區被視為代表原生態與具有神聖意義。