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▲誠美材料董事長宋妍儀（右三）中興大學農資學院實驗林管理處處長吳志鴻（右四）及 與會長官共同合影。（圖／誠美材料提供）

▲誠美材料董事長宋妍儀親自參與種樹活動。（圖／誠美材料提供）

▲誠美材料率領全球企業夥伴、員工、中興大學產學合作共同種樹。（圖／誠美材料提供）

全球氣候變遷加劇，臺灣接連幾次風災更創下歷史紀錄，大自然的反撲催促環保行動刻不容緩。位於臺南市善化區的偏光片大廠誠美材料，2024年正式與國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處合作，啟動為期6年的種樹造林稱為「Green Filter綠境計畫」。今(12)日攜手全球企業夥伴及百名員工齊聚臺南新化林場，付諸行動種下希望之樹，展現企業推動ESG的強大企圖與號召力。「這不僅是一場植樹活動，更是我們對地球永續未來的承諾。」誠美材料董事長宋妍儀表示，作為臺南在地企業表率，誠美材料自2005年就投入公益近20年，未來，公司將積極拓展與社區合作的機會，讓更多人參與到環境保護與公益行動中，並以具體行動實現企業社會責任（CSR）的目標。今日活動中還特別邀請鄰近的西拉雅民族-口埤國小帶來傳唱，從純真童音展現少數民族努力保護文化的傳承意義，在禮品也特別用心採購臺南新化林場與東山175咖啡公路的優秀小農陳天財先生所生產多次獲獎的咖啡豆作為現場伴手禮，分享給世界各地企業夥伴，不僅實際支持地方經濟發展，更能減少產品從產地到消費者之間的碳足跡，實現環保與社區回饋的雙贏，這項合作象徵企業與在地的深度鏈結的表現。國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處吳志鴻處長表示，中興大學新化林場是距離市區最近的森林，看見企業有心投入環境永續行動，特別選擇與企業位址相同的城市，實踐在地回饋的理想，非常感動。此次種植的林地特別選擇沈積池淤泥填出來的地域，含水量高，也有水路，對於此次的種植富含許多生態上的意義。活動中，主辦單位用心為參與者規劃沉浸式美學體驗，在各樣的細節環扣中學習各樣富有教育意義各式SDGs(聯合國永續發展指標)成果宣示及企業回饋成果分享。現場最吸睛的大型扭蛋機，每位參與者透過簡單轉動機制，即可獲得一則環境行動解決方案，如「減少塑膠:請平時攜帶環保杯」、「減少碳排: 多搭乘大眾運輸」…等，透過互動遊戲不僅提升參與者的環保意識，也促進了他們對環境保護行動的共鳴，將日常生活中，永續環保理念轉化為易於實踐的行動。