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日本今（12）正式通過《大麻管制法》及《麻藥品管制法》修正案，確立醫療用大麻合法化的框架，這項去年通過的修正案於今正式公告後生效，與此同時政府為預防醫療用大麻遭濫用，也針對「非法使用」或「持有大麻」大幅加重刑罰，違者最高7年有期徒刑。根據日媒報導，修正案生效後，過去日本因禁令無法使用的醫療大麻藥品將獲得合法地位，這指的是大麻中的主要成分之一「大麻二酚」（CBD），普遍常見於歐美的抗癲癇劑，預期將造福許多癲癇及其他慢性病患者。另一方面，大麻與其有害成分「四氫大麻酚」（THC）則納入「麻藥品」範疇，也就是在《麻藥品管制法》內將其明確列入毒品範疇進行管制，法案修正後明定持有或取得大麻的刑罰，將從先前的5年或以下徒刑，增加到最高7年徒刑。此外，過去未被列入法規的「吸食大麻」行為如今也將被認定為刑事犯罪，此舉旨在遏止年輕人濫用情況，因統計顯示，2022年涉大麻案件中近七成涉案者未滿30歲。