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▲2024新北耶誕城演唱會12月14日場次卡司名單。（圖／新北觀光局提供）

▲2024新北耶誕城演唱會12月15日場次卡司名單。（圖／新北觀光局提供）

▲陳漢典（左）及Sandra（右）將擔任演唱會主持人。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲「韓國碧昂絲」女神孝琳將來台開唱，帶來多首動感K-POP組曲。（圖／孝琳IG）

▲新北耶誕城交通方式一覽。（圖／新北耶誕城官網）

2024新北歡樂耶誕城已於上個月15日盛大登場，今年亮點包括主燈聖誕樹化身魔幻天使、面積最大8層樓高的LED城堡及機械燈飾雪花秀等，至於萬眾期待的「魔幻巨星耶誕演唱會」也將於今（14）、明（15）日，晚間6點至10點於新北市市民廣場登場。今年的卡司相當華麗，除了人氣男團Energy、金曲歌后艾怡良等實力派歌手，還特別邀請到「韓國碧昂絲」女神孝琳來台開唱！《NOWnews今日新聞》特別整理兩日演唱會的等詳細資訊，讓您一文掌握。本次演唱會主持人由藝人陳漢典及Sandra搭檔接下主持棒，兩人將帶給觀眾什麼樣的驚喜笑點，也令外界相當期待。至於萬眾矚目的重量級卡司名單也曝光，這次有多達18組歌手、團體輪番開唱，包含人氣男團ENERGY、八三夭、Ozone、陳華、艾怡良等，最後壓軸則邀請到孝琳、告五人。◼12/14卡司名單：主題訂為「夢想之夜」，由金曲歌后艾怡良開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）及八三夭等實力派歌手輪番演唱，壓軸更邀請到韓國女神「孝琳」來台，她將會帶來多首動感K-POP組曲，展現完美高音的超強實力！◼12/15卡司名單：主題則為「圓夢之夜」，由男團Energy重磅開場，緊接著有icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力演唱，最後邀請到天團告五人當壓軸演唱。過去新北耶誕城演唱會曾透過新北旅客的Facebook與YouTube頻道進行線上直播，今年將透過以及進行同步轉播，觀眾可分別在第38頻道與第312頻道全程收看。◼搭乘捷運板南線，板橋站2號出口、3A出口。（由地下道前往市府）◼搭乘捷運環狀線，板橋站4號出口。（縣民大道）◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在新府路站下車。◼搭乘公車51、234、265、651、705、813（含區間車）、982在 中山路站下車。（公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘）◼搭乘捷運板橋站 3號出口。◼搭乘捷運板橋站 5號出口。