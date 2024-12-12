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美國候任總統川普明年1月20日即將上任，知情人士透露川普已經告知團隊，自己希望在上任第一天就造成「大轟動」（big splash），有意一口氣下達超過25道行政命令，藉此迅速推動移民、能源等面向政策，同時也將推定撤銷多項拜登政府的政策，尋求大幅改變美國國正方向。《路透社》報導指出，2名知情人士透露，川普團隊清楚這名重返執政的總統有意撤回大批政策，盼以與第一任期相比還要更大規模、更快速度來行使行政權力。川普團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）對此就稱，「美國大眾可以指望川普第一天就行使總統行政權力，兌現他在競選過程中對選民的承諾。」知情人士透露，川普團隊知道政府機構之間的協調可能拖慢執行速度，因此有意在川普一就職的未來幾天或數周內陸續發布大量命令，即將出任白宮副幕僚長、川普長期幕僚米勒（Stephen Miller）將負責這些部門之間的協調工作。另外，川普團隊也從「美國優先政策研究所」等右派團體提供的草案清單，研擬這些行政命令。報導指出，川普首日命令重點在於扭轉拜登的「寬鬆邊境政策」，包括賦予移民官更大權限逮捕非法移民，即使他們並無犯罪記錄、向美墨邊境派遣更多部隊、重啟邊境牆建設等，旨在防止南部邊境移民潮激增。能源方面，川普欲推動「增加國內石油和天然氣產量」計畫，兌現競選期間的承諾，如推動鑽探和水力壓裂法開採。此外，他還計劃終止「外國人出生公民權」，限制移民在美國生育子女獲得公民身份的權利、撤銷拜登政府對跨性別學生的反歧視保護、限制聯邦資助「多元化」培訓，並對批判種族理論（CRT）的教學採取行動。儘管美國總統經常以行政命令的方式，跳過漫長的國會立法過程，藉此兌現競選承諾，但這些命令的法律層級仍使其受到國會和憲法限制，與此同時，執行這些行政命令所缺的資金仍須獲得國會批准，但目前外媒預計有數十項措施是川普可以直接簽署命令立即執行的。