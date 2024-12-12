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▲玄彬獨自穿越零下40度極凍冰湖，拍攝超艱辛。（圖／網銀國際影視）

網銀國際影視發行的韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》定檔春節過年1月29日在台上映，該電影斥資重金打造，採用全實景自然光拍攝，磅礴畫面堪稱是亞洲版《神鬼獵人》，集結玄彬、李棟旭、朴正民、全汝彬（全余贇）、趙宇鎮（趙祐鎭）、朴勳、劉宰明（劉在明）、及中川雅也同台飆戲，正式預告也於今（12）日正式曝光，身為南韓獨立軍首領的玄彬眼神堅定，與軍中同袍穿山越嶺，誓死完成這個不可能的暗殺任務。《哈爾濱》劇情敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔1年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。片中，玄彬飾演韓國獨立運動家安重根，因角色是歷史真實人物，如何精準但不過分的呈現其心理歷程極為重要，玄彬透露扮演真實人物的負擔和責任，很難一次用言語形容，導演希望展現安重根將軍的另一面向，呈現他在執行暗殺任務的過程，作為一個普通人所產生的苦惱、挫折和悲傷等各種情感，以及為了實現目標而堅定前行的信念與意志，我希望能在作品中充分表現出來。」為了做足萬全準備，他整整8個月都在紀念館研究史料，玄彬更說：「懷著這部作品將是從影至今最艱難挑戰的想法，全心投入到演技中。《哈爾濱》是由導演禹民鎬聯手金獎製作團隊傾力呈獻，邀請到奧斯卡大導奉俊昊執導的《末日列車》、《寄生上流》御用攝影師洪景杓操刀，冷至冰湖，熱至沙漠，全都是前往實地拍攝而成，在預告中可見玄彬一人獨自行走在結冰湖面上，場面相當驚險刺激，導演禹民鎬表示：「我不希望僅在綠幕前拍攝這些故事。即使會遇到體能上的挑戰，我也想在鏡頭中正確捕捉我們先烈的犧牲。」類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2025年1月29日