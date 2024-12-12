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▲譚艾珍經歷詐騙事件，如今心情已平復許多，希望藉由自身經歷讓民眾謹慎嚴防詐騙，她更幽默笑說詐騙集團演技一流，幾乎可以得金馬獎。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

▲前美女主播張齡予發聲心疼譚艾珍，並透露自己先前也接到詐騙集團的偽裝電話，對方完全沒有露出破綻讓她差點上當，所幸身旁友人及時提醒，最後才報警解決此事。（圖／翻攝自張齡予臉書）

71歲資深藝人譚艾珍今（12）日爆出遭詐騙事件，其女兒歐陽靖發文還原母親被詐騙集團欺騙始末，表示對方假冒成檢察官以「誤介入毒品刑案」為由，要求協助辦案並匯款，其中金額數目還不小，不敢相信母親譚艾珍會上當，慶幸警方在關鍵時刻攔截，才沒釀成更大損失，事件曝光後，引發各界關注，連前美女主播張齡予也對此發聲，表示詐騙集團利用人性善良與正義作惡，「這樣誰還敢再當好人！」更透露先前自己也險些被詐騙的經歷，讓她直呼：「凡事現在都得先抱持懷疑，不能輕易相信！」張齡予發文表示心疼譚艾珍，「她真的是非常善良的人，她的好心腸卻因此被詐騙集團相中把柄…那誰還敢再當好人！這是最可惡的事」，並強調現今詐騙手法日新月異，幾乎人人都有可能上當，就連自己先前也險些受騙，張齡予透露前陣子接到一通聲稱是NCC的電話，對方熟練地報出其個人資料，「說我的帳號要趕快去停掉不然的話會被列為詐騙什麼的」，且通話過程對方語氣誠懇，也未提及金錢相關話題，讓她一度要按指示行動，「我完全沒有聯想到詐騙，是因為這通電話講太久了。」沒想到，張齡予一掛掉電話，旁邊的友人劈頭直說「那是詐騙」，叫她立刻提高警戒，於是隨即報案並致電165專線，才確認此通為詐騙電話，所幸沒有導致損失，此外，張齡予也敬佩警方與165專線人員的專業能力與反應，像是專員能夠口條流利逐一地解釋個資外洩等問題，而警方一接獲網路報案也會馬上分發轄區，「立刻緊急來電，深怕我被詐騙中，還把握機會做反詐騙宣導，員警們真的是辛苦了」，最後，張齡予也以自身經歷呼籲，民眾應謹慎防範詐騙，「凡事現在都得先抱持懷疑，不能輕易相信，否則連善良都會成為被利用的原因。」反觀這次譚艾珍遭詐騙的案例，歐陽靖還原事發經過，2個月多前母親向她謊稱要去看中醫，才出門不到5分鐘，就有兩名員警找上門表示：「妳媽媽正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」接著，歐陽靖半信半疑地傳訊息通知譚艾珍，則警方趕往郵局阻止，好在來得及阻止譚艾珍匯錢，得知真相大白後，譚艾珍也發文自嘲是「無知＋笨蛋」的人，也強調親身經歷是最好的宣導及示範，可以給大家提醒防範，「因為詐騙手法已經是想像不到的專業。連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！因為過程中學到很多知識，很值得分享提醒大家。」