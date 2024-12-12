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勞動部長洪申翰11日公布勞動部霸凌案最新調查報告，報告顯示吳姓公務員輕生與前北分署長謝宜容直接相關，與首次調查說法南轅北轍；謝宜容也因為涉嫌貪污、挪用公款，遭羈押禁見；針對勞動部提出的第二份調查報告，媒體人謝寒冰質疑，勞動部想把所有是聚焦在謝宜容1人身上，且竟然沒有調查謝宜容貪污；謝痛批，「洪申翰你不要以為丟這個報告出來，就可以打馬虎眼過關，沒有這麼簡單的事情」。謝寒冰今（12）日在政論節目《新聞大白話》中表示，很明顯勞動部就是因為民怨太強烈，所以趕快做第二份讓民眾滿意的調查報告，即便這次看到更多關於謝宜容霸凌的事蹟，但這顯然是一個經過評估損害控管之後的結果，只有部分事實。謝寒冰指出，第二份調查報告，就只是要把所有的事情聚焦在謝宜容身上，避免霸凌案向上延燒，讓大眾忽略前勞發署長蔡孟良、勞動部前政務次長許傳勝、前勞動部長許銘春在事件中扮演的角色。謝寒冰質疑，既然都說謝宜容霸凌又貪污，難道勞動部的調查報告，就只調查霸凌的部分嗎？「貪污的部分你們內部調查也應該要調查啊！那甚至許銘春就不需要調查了嗎？ 何佩珊不需要調查嗎?？許傳勝不需要調查嗎？蔡孟良不需要調查嗎?？這些人都完全沒有任何關係嗎？」謝痛批，「洪申翰你不要以為丟這個報告出來，就可以打馬虎眼過關，沒有這麼簡單的事情！」