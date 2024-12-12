「皇子」Bronny James將代表NBA 發展聯盟南灣湖人（South Bay Lakers）在本週四客場對陣谷地太陽（Valley Suns）的比賽中出戰，這是他在 G League 的首次客場亮相，湖人球團盼Bronny能在比賽中汲取更多的經驗，並盡快適應NBA強度。
「更多出場對 Bronny 很重要！」知情人士透露，湖人此決定是為了幫助 Bronny 累積比賽經驗。南灣湖人本賽季有24場主場比賽，而此次調整讓 Bronny 的出場安排更加靈活。
James 家族的特別一天
就在 Bronny 比賽消息傳出之際，洛杉磯湖人也迎來了一個特別的日子。主教練 JJ Redick 在球隊訓練後向媒體表示， LeBron James 因「獲准的請假」暫時離隊，缺席了本賽季的首場比賽，。Redick稱，LeBron 正在「調整」狀態，湖人下一場比賽將於本週六迎戰灰狼。
LeBron本季場均貢獻23分、9.1助攻和8籃板，得分數據創下新秀賽季以來新低，但投籃命中率仍達到49.5%。他即將在12月30日迎來40歲生日，外界對這位傳奇球星的表現依然充滿期待。
Bronny的 G League 表現與未來
20歲的 Bronny 作為LeBron 的長子，目前在 G League 的三場比賽中場均得到8.7分和2.7次助攻。而在為湖人隊效力的七場比賽中，他總共得到4分，投籃累計為8投1中。此次參加客場比賽，將為他提供更廣闊的舞台去展示實力。
值得注意的是，Bronny的合同並非典型的「雙向合約」。這份為期四年、價值790萬美元的合約，其中前三年為完全保障，讓他占據了湖人隊15名正式球員的名額，顯示出球隊對他的高度重視。
消息人士同時透露，Bronny 的客場出賽仍將有所選擇，並特別提到他計劃在聖誕節後參加克里夫蘭的比賽——這不僅是他祖父母的居住地，也將為James家族帶來一場意義非凡的家鄉亮相。
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James 家族的特別一天
就在 Bronny 比賽消息傳出之際，洛杉磯湖人也迎來了一個特別的日子。主教練 JJ Redick 在球隊訓練後向媒體表示， LeBron James 因「獲准的請假」暫時離隊，缺席了本賽季的首場比賽，。Redick稱，LeBron 正在「調整」狀態，湖人下一場比賽將於本週六迎戰灰狼。
LeBron本季場均貢獻23分、9.1助攻和8籃板，得分數據創下新秀賽季以來新低，但投籃命中率仍達到49.5%。他即將在12月30日迎來40歲生日，外界對這位傳奇球星的表現依然充滿期待。
Bronny的 G League 表現與未來
20歲的 Bronny 作為LeBron 的長子，目前在 G League 的三場比賽中場均得到8.7分和2.7次助攻。而在為湖人隊效力的七場比賽中，他總共得到4分，投籃累計為8投1中。此次參加客場比賽，將為他提供更廣闊的舞台去展示實力。
值得注意的是，Bronny的合同並非典型的「雙向合約」。這份為期四年、價值790萬美元的合約，其中前三年為完全保障，讓他占據了湖人隊15名正式球員的名額，顯示出球隊對他的高度重視。
消息人士同時透露，Bronny 的客場出賽仍將有所選擇，並特別提到他計劃在聖誕節後參加克里夫蘭的比賽——這不僅是他祖父母的居住地，也將為James家族帶來一場意義非凡的家鄉亮相。