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▲洛杉磯湖人「詹皇」Lebron James和Bronny James的一舉一動，都成為球迷的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲「皇子」Bronny James(左)表現仍未達NBA程度。（圖／美聯社／達志影像）

「皇子」Bronny James將代表NBA 發展聯盟南灣湖人（South Bay Lakers）在本週四客場對陣谷地太陽（Valley Suns）的比賽中出戰，「更多出場對 Bronny 很重要！」知情人士透露，湖人此決定是為了幫助 Bronny 累積比賽經驗。南灣湖人本賽季有24場主場比賽，而此次調整讓 Bronny 的出場安排更加靈活。就在 Bronny 比賽消息傳出之際，洛杉磯湖人也迎來了一個特別的日子。主教練 JJ Redick 在球隊訓練後向媒體表示。他即將在12月30日迎來40歲生日，外界對這位傳奇球星的表現依然充滿期待。20歲的 Bronny 作為LeBron 的長子，值得注意的是，Bronny的合同並非典型的「雙向合約」。消息人士同時透露，Bronny 的客場出賽仍將有所選擇，並特別提到他計劃在聖誕節後參加克里夫蘭的比賽——這不僅是他祖父母的居住地，也將為James家族帶來一場意義非凡的家鄉亮相。