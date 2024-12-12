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▲唐綺陽發文表示，當得知瓊瑤離開時就衝動地想開直播，「但又覺得，世界不缺衝動，缺的是冷靜後的反思」 ，盼眾人用平靜的心面對生活周遭，好渡過這波動盪期。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

▲命理師詹惟中分析，房屋盡量要「採光好、通風佳」，藉此避免居住者有負面念頭，而倘若房屋無意間或不幸成了凶宅，「可透過超渡往生者、改變居家風水格局來改善。」 （圖／翻攝自詹惟中臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤（本名陳喆）以多篇言情小說聞名，深受許多讀者喜愛，近年鮮少出現在螢光幕前的她，本月4日在淡水區家中輕生身亡，享年86歲，本月11日其家祭與告別式也圓滿落幕，盼瓊瑤現已翩然遠離塵囂。對於這令人痛心的消息，有「國師」之稱的星座占卜師唐綺陽今（12）日稍早發文分析，指出瓊瑤驟然離世一事，恰和近期「1星相」代表著不可預測性及戲劇性讓人難以掌握，「傻眼之餘，認知也大受衝擊，這就是水逆加火逆的威力」。另外，命理大師詹惟中也分析瓊瑤生前住所「雙映樓」是否判定為凶宅，可以靠1種方式來解套，以供大眾參考。唐綺陽發文開頭問道，「最近是不是覺得…歷史性事件超多？明顯地感知，我們正在告別上一個時代」，此外，她也分析近期星相，「兩大組對分（金水瓶vs火獅子，日水射手vs木雙子），也讓世界充滿對立感與抓馬感（dramatic），事件難以想像，不是驟然就是戲劇性，傻眼之餘，認知也大受衝擊，這就是水逆加火逆的威力」，透露整體社會氛圍充滿張力，那些平常愈意想不到的，愈有可能會發生。唐綺陽進一步表示，其實當得知瓊瑤離開時，就衝動地想開直播，「但又覺得，世界不缺衝動，缺的是冷靜後的反思」，如今事隔多日，唐綺陽盼眾人用平靜的心面對生活周遭，好渡過這波動盪期；除此之外，日前命理師詹惟中上節目談及瓊瑤住所「雙映樓」，針對外界議論該處「是否符合凶宅定義」提出分析，他指出房屋盡量要「採光好、通風佳」，藉此避免居住者有負面念頭，而倘若房屋無意間或不幸成了凶宅，「可透過超渡往生者、改變居家風水格局來改善」，猶如一個人重生一般。事實上，瓊瑤離世由家人證實為輕生，且臨走時身旁留有遺書，並在內容中表示自願結束生命是看盡生死的選擇，盼大眾不要為她難過，事後，瓊瑤的兒媳何瓊琇也盡力完成其遺願，並向外界喊話：「希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事。阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。」向所有關心瓊瑤阿姨的人表示最深的謝意。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎