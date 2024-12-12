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▲「遠雄沐蘊」今(12)日正式公開。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.12）

▲遠雄沐蘊攜手高雄在地永續時尚香氛品牌—JOMODEL，共同舉辦「五感藝術調香體驗」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.12）

中都、農16、美術館並列「高雄核心蛋黃區金三角」，其中的中都重劃區擁有世界級生態濕地公園，也是高雄唯一一個生態重劃區。遠雄看準中都重劃區發展潛力，推出遠雄自然系列三「遠雄沐蘊」，今(12)日正式公開。遠雄房地產總經理張麗蓉特地南下主持公開記者會，她指出遠雄沐蘊從今年9月開案至今，實登累計已售出3成左右，每坪成交價介於50 到57萬元，購屋者以自住客為主。張麗蓉指出，高雄市政府為保有中都濕地自然風貌與百年國定古蹟唐榮窯廠的人文發展，採低密度、低容積、低建蔽開發，區內近50%綠化面積，相對美術館特區大樓林立，中都特區擁有大棟距生活空間，讓陽光、空氣及綠景，自然與家融合；此外，更結合愛河觀光景點及內惟埤文化園區，串聯地方歷史和愛河藍綠帶，打造以「杉仔池」為意象的同盟(窯樂)公園，具有共融特色的自然系公園遊戲場，創造隱身於都會中的生態秘境。遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，「遠雄沐蘊」基地面積906坪，總鎖40億元。打造地上15層、地下4層大樓，規劃23~40坪，2~3房產品，共208戶，含車位總價大約介於每戶1800萬到2500萬元之間，以售出的實登資料來看每坪成交均價約52萬元。銷售以自住客為主。郭昱德提及，「遠雄沐蘊」位於高雄精華核心地段，比鄰大美術館生活圈成熟機能，散步可抵輕軌馬卡道站，20分鐘串聯三鐵共構⾼鐵左營站；重劃區內低密度開發、棋盤式規劃，並具備步行100公尺即可抵達38,000坪中都濕地公園的絕佳立地優勢。在遠雄沐蘊的規劃設計之初，建築即被視為訂製的藝術品，更創新導入全球知名藝廊—YellowKorner擔任藝術美學顧問，打造Forest (森林)和For Rest (休息)的雙重生活享受。透過建築讓客戶未來在家不僅能親近自然，更能欣賞到國際級的藝術品，住進「遠雄沐蘊」就像住在「自然裡的美術館」一樣。為慶祝遠雄沐蘊-自然裡的美術館正式公開，遠雄特別邀請藝術美學顧問YellowKorner台灣區藝術總監Isabel，於接待中心策劃「盎然」主題藝術展。此外，遠雄沐蘊承襲遠雄建設「NEX Community未來共生」的永續發展主軸，開幕慶期間攜手高雄在地永續時尚香氛品牌—JOMODEL，共同舉辦「五感藝術調香體驗」，讓VIP已購客戶親手調製一款專屬於個人的風格香氣，並於「自然裡的美術館」開幕起至2025/1/10，「盎然」主題藝術展，每日提供10位免費調香體驗。