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《路透》今（12）引述5名消息人士報導，稱國安會副秘書長林飛帆、徐斯儉正在美國與候任總統川普團隊相關人士會面，被認為是台灣當局為與新政府打好關係付出努力。中國外交部對此則回應稱呼籲美方「慎重處理台灣問題，不要向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。該篇報導引述消息人士說法，指台灣國安會副秘書長林飛帆、徐斯儉及其他幾名人員，本周將在華盛頓地區進行相關會談，至於與談對象是誰則有不同說法，其一為考量到中國對於美台官員接觸相當敏感，此行可能不是和貼近川普核心的高層人選對談，而是川普內閣當中「擔任中階職位的共和黨人」。儘管如此，在中國外交部的例行記者會上，發言人毛寧被問及此事時仍重申「中方在台灣問題上的立場是一貫的明確的。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」我國總統府發言人郭雅慧則回應稱，國安團隊的訪問交流是例行工作，沒有進一步的評論。