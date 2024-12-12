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▲TEATOP透過不斷優化服務流程，提升顧客體驗，進一步帶動業績成長。（圖／記者陳美嘉翻攝）

知名手搖飲品牌TEATOP第一味目前全台有180間門市，今(12)日董事長楊國珍宣布，品牌2025年將增加至250間門市，且已著手規劃2027年上櫃計畫，透過更穩健的經營策略、資本運作與市場拓展，強化品牌競爭力，提升投資者信心，成為市場上的新亮點。董事長楊國珍表示，為了穩健擴張營業額，總部也透過一系列創新輔導方案協助各門市提升經營效能，從改善水質、導入AI智能吧台以穩定產品品質，到加強員工教育訓練和精準會員數據應用、品牌精準行銷等。TEATOP透過不斷優化服務流程，提升顧客體驗，進一步帶動業績顯著成長。至於展店計劃，楊國珍指出，2025年將增加至250間門市，先將重點放在台中市場，以「三角窗戰略」計畫開設10間黃金門市，充分發揮三角窗人流優勢，打造品牌在的市場存在感，進一步鞏固全台市佔率，往250間門店邁進。TEATOP總部表示，將繼續依託數據分析、教育訓練、服務流程優化等優勢，協助各門市提升營運效能，實現穩定的品牌成長，並邁向2025年開設250間門市的目標，朝2027年成功上市的規劃邁進。