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▲劉德華目前已為了紅館20場演出加緊練習。（圖／台灣映藝提供）

▲皮忠以劉德華演唱會海報為藍本，創作演唱會主題壁畫。（圖／台灣映藝提供）

劉德華「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會 」順利完成東南亞及內地等52場演出後，這個月17日將重新踏上闊別6年的紅館舞台，展開20場演唱會，與粉絲共度聖誕和新年佳節。為了迎接演唱會來臨，當地藝術家皮忠還以劉德華演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，讓市民和粉絲都能前往打卡。另外，劉德華這次也不收任何好友及粉絲的花籃，希望大家可以把這筆費用捐出去做愛心。劉德華日前結束短暫休息之後，近日來已開始為演唱會展開排練，包括歌曲和舞蹈彩排，完全投入狀態之中。而經過52場的表演後，這次香港站的演出心情是否比較輕鬆？劉德華直呼：「不會呀！因為對我來說每場演出都一樣緊張，這次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主，其實以我個人售票的演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟粉絲的互動氣氛可以更集中。」演唱會舉行在即，為替演唱會炒熱氣氛，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，呼應演唱會主題的同時，又打造極具視覺衝擊力的作品，歌迷前往中環荷李活道74號PMQ對面打卡拍照時，也可以近距離欣賞畫作中豐富的細節，該主題壁畫即日起會一直展示到2025年1月2日中午12點為止。此外，經常行善的劉德華，這次也透過主辦單位表示，紅館演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款到「劉德華慈善基金」，如此一來，大家欣賞演唱會之餘，也可以幫到有需要的人士，一舉兩得。