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台灣2面奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟今（12）日在世界羽聯（BWF）年終總決賽的小組賽第2戰，以21：13、19：21、19：21不敵丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，無緣搶下第2勝，目前戰績1勝1敗。至於台灣男單一哥周天成，則是在之後以1：2輸給了中國的李詩灃，吞下第2敗。昨天李洋／王齊麟在小組賽首戰面對台灣同胞、世界排名第10李哲輝／楊博軒，激戰54分鐘，最終以16：21、21：16、21：18逆轉獲勝，拿下開門紅。此役面對老對手丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，過去10次交手麟洋配以7勝3敗佔優，還包括在巴黎奧運「雙殺」，占有明顯對戰優勢。今天首局麟洋配也確實延續勢頭，以21：13先下一城，只可惜在之後兩局都因為失誤過多而出現亂流，皆以19：21的比分讓出，最終以總局數1：2落敗。李洋原計劃在今年巴黎奧運後退役，最終完成奧運二連霸，但在球迷期盼下，他將最後一舞留在年終賽，而王齊麟則改和邱相榤繼續在國際賽奮鬥。年終賽是「麟洋配」最後一次合體，格外引人關注，分組賽對手除了李哲輝／楊博軒，還有世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，以及世界第7馬來西亞吳世飛／伊祖丁。而至於男單的另一場比賽，周天成面對中國大陸好手李詩灃，雖然以21：18先下一成，但之後兩局分別以14：21、13：21敗陣下陣來，吞下在小組賽的第2敗。上一場小天輸給了馬來西亞名將李梓嘉，至於明天則要和丹麥安東森交手。