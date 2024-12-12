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▲林皇宮也為喜歡宅家圍爐的民眾，推出金蛇獻瑞年菜外帶，內含四道開胃前菜加六道年節主菜。（圖／記者陳美嘉攝）

搶攻年節圍爐市場，飯店業者年菜專案陸續推出。林皇宮暖心除夕圍爐宴專案，有10人份、6人份的精緻中式桌席，滿足大、小家庭需求。除夕當天用餐有海陸圍爐饗宴外，還有樂團表演帶動年節氣氛。下訂禮再送享譽國際高度評價的法國杜隆紅酒乙瓶，活動至12月25日。高雄林皇宮總經理柯光龍指出，除夕團圓圍爐開放訂位以來，截至11月底預約已近7成，外帶年菜更是應接不暇。高雄林皇宮精緻中式桌席道道都是鮮味佳肴，包含誠意滿滿的前菜，炭烤烏魚子/五香牛腱/明爐烤鴨/涼拌海蜇/酒香醉雞捲/芥末鯊魚煙/梅漬蕃茄/蜜汁核桃/雙味臘腸/爭鮮綠蘆筍；雙味波士頓龍蝦、鮑魚花菇燉全雞、金湯蜀香酸菜魚、法式烤羊排、荷葉干貝珍珠粽、金銀蛋燴長年菜、黃金酥炸流沙包、焦糖起司蛋糕，最後以哈根達士冰淇淋結尾。每桌19,999 元+10%(10 人份)以及15,999+10%(6 人份)。林皇宮也為喜歡宅家圍爐的民眾，推出金蛇獻瑞年菜外帶，內含四道開胃前菜加六道年節主菜，外帶獨享主廚古早味拿手菜，在家就能享用宴會菜式。金蛇獻瑞外帶年菜現正預購優惠價12,800元(6～8人份)，柯光龍指出，年菜外帶主廚皆視預約取貨日時間，當天分批現撈烹煮，讓顧客取貨即可享用。