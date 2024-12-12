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▲軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄！1月25日至2月16日由「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，歡迎大家於燈會期間再度造訪高雄。（圖／高市府提供）

高雄市政府今年初以「黃色小鴨」為主題辦理「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」高雄燈會活動，引發全台矚目的黃色風潮後，高雄市政府臉書昨(12)日晚間宣布「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題，將由最軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄！1月25日至2月16日由「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，歡迎大家於燈會期間再度造訪高雄。高雄市今年獲得「年度卓越城市獎」及再次蟬聯「永續幸福城市第一」，這份殊榮不僅是對市府團隊施政努力的肯定，也是對高雄打拚的褒獎。市府今年初邀請「黃色小鴨」到愛河灣展出，讓全台民眾看見高雄10年來的城市蛻變，在市民朋友的共同打拚下，城市風貌已截然不同。2025年特別邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，相信活動內容會超越今年初的黃色小鴨，讓大家再次驚豔高雄的城市活力。引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇（Chiikawa）」傳遞面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。對粉絲而言，吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛的意象，他們努力生活的日常更讓人感同身受。這次市府擇定「吉伊卡哇（Chiikawa）」做為2025高雄燈會IP，並傳達「微幸福的生活感」，恰好為高雄市政府近年在城市轉型的努力做最好的註解。「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2025年1/25至2/16舉行，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，預期將掀起全台熱潮，值得拭目以待。