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▲羅文裕和J Hall樂團一起表演，但沒想到J Hall樂團比他更受歡迎。（圖／大賞門文化提供）

金曲客語歌王羅文裕（Wing）致力於客語音樂流行化，特別舉辦一系列的「客流感」校園演唱會，今年已經到第三年了，一連走入10所學校，與莘莘學子分享和共創客語流行音樂，今年卡司也是來頭不小，包括彤溫岑二重唱、J Hall樂團、吉那罐子、羅小白、少女卡拉主唱黃稚嘉、等人。其中，平均年齡僅10歲的最年輕搖滾樂團J Hall，日前上小S徐熙娣主持的節目《小姐不熙娣》，翻唱音樂天王陶喆（David）的〈普通朋友〉，不僅獲得小S讚賞，原唱陶喆也按讚互動，他們還到雅加達參加音樂祭。羅文裕打造全新品牌「客流感」校園演唱會，今年已邁入第3年，他繼續將客語音樂列車開往全台中小學，分享客語生活和音樂文化，2024年分別前往美濃龍山國小、福安國小、屏東麟洛國小、豐田國小、內埔國小、內埔國中、高雄獅甲國小、雲林東興國小、板橋後埔國小，和內湖-西湖中學這10所學校舉辦。默默跑完10場活動，羅文裕自己也驚呼：「不可思議！真是太開心了！」羅文裕籌辦「客流感」校園演唱會有成，分享舉辦的心路歷程，是因為有感於客語歌手在各類演出中的能見度有限，因此興起了「自己的舞台自己搭」的想法，也想往下扎根，讓全台小學和國中的學生們聽到客家歌曲的美，「我們從小扎根，讓學生們可以擁抱客家！」羅文裕更與子弟兵J Hall樂團合唱，雖然J Hall樂團成員都是12歲以下的小學生，但他們的演出能力已經超越許多大人樂團，不僅已經發行首張專輯，還「出國比賽」，受邀到雅加達Java爵士音樂節演出，更創下短影音3天破百萬流量的觀看。J Hall這次也在「客流感」校園演唱會中大放異彩，收穫不少女生粉絲的青睞，甚至還收到告白卡片和禮物。