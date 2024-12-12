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金管會今（12）日公布今（2024）年10月信用卡簽帳金額突破新台幣4000億元，達到4048億元，不僅創下歷年同期新高，也是史上單月第4高，較9月增加了371億元，年成長9%，銀行局分析，主要是百貨周年慶，加上年末出國刷卡及蘋果手機換機潮帶動所致。金管會統計，截至今年10月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數為5866萬張，月增6萬張，總有效卡數為3872萬張，月增9萬張，10月底平均活卡率上升至66.01%，月增0.09個百分點。至於10月信用卡簽帳金額達4048億元，創下史上同期新高，也是史上單月第4高，年增9%；累計前10月刷卡額達3兆8799億元，同創史上同期新高，年增11.7%。銀行局表示，主要是10月剛好是百貨公司週年慶，年末又是旅遊旺季，再加上蘋果手機換機潮，因而帶動10月刷卡金額來到4048億元。若就各銀行表現觀察，以11月當月刷卡金額來看，中信銀行再奪「刷卡王」寶座，單月信用卡刷卡金額達680.19億元，國泰世華銀單月刷卡額亦破600億元，達674.36億元，排名第2，再來是玉山銀行533.64億元、台北富邦銀行517.38億元、台新銀行470.03億元。以11月當月發卡數來看，玉山銀行以11萬8028張再拿下「發卡王」寶座，中信銀行排第二，有9萬0072萬張，再來是台新銀行7萬7287張，國泰世華銀行5萬1628張，台北富邦銀行4萬7508張。