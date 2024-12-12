我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友在路上遇到一隻樣貌奇特的流浪虎斑貓，只見貓咪有一對下垂的大耳朵，還有著又圓又大的眼睛，乍看之下像極了電影《哈利波特》中的小精靈「多比」。（圖／翻攝自IG）

印尼一隻流浪虎斑貓長得相當特別，不僅天生就有一對巨大、下垂的耳朵，還有著水汪汪的大眼，模樣與電影《哈利波特》中的小精靈「多比」極為相似。牠坐在路邊求收編，楚楚可憐地樣子立即引起熱議，幸好不久後就有好心人出面領養，讓小貓咪得已終結流浪生活。TikTok平台前陣子一部影片引起熱議，有網友在路上遇到一隻樣貌奇特的流浪虎斑貓，只見貓咪有一對下垂的大耳朵，還有著又圓又大的眼睛，乍看之下像極了電影《哈利波特》中的小精靈「多比」，而牠直挺挺地盯著路人，楚楚可憐的樣子彷彿在求收編：「你要收留我嗎？」由於小貓的外型實在過於特別，讓錄影的人也頻頻發出驚呼聲，影片曝光後，火速引發網友討論。而根據外媒《紐約郵報》報導，由於該隻貓咪與「多比」相似度太高，在社群平台上瞬間爆紅，隨後也成功被好心人認養，找到屬於自己的幸福家庭，讓不少人感到欣慰，「很高興牠找到了一個家」、「終於有人願意給牠一個襪子」。