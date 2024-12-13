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前大聯盟球星曹錦輝是台灣棒球史上曾經璀璨的一顆星，他天賦很高，是有實力能站上大聯盟的幾位台灣投手，當年他「狂曹再起」的劇情也讓許多球迷熱血激昂。可惜因為傷病和一些場下負面事件，最終影響其生涯成績，無法成為與王建民、陳金鋒等人成就並列的球員。不過曹錦輝也曾經無意間拉拔了同梯好手周思齊，根據後者本人說法，當年正是曹的力挺，他才有機會加入「綠色怪物」高苑工商，並且之後展開自己的棒球路。曹錦輝去年在一支影片中投球，當時已經41歲的他測到的速球時速仍有來到148公里，平均也在145到148公里左右，卡特球也有135到140公里，曲球約118到122公里，水準相當出色。曹錦輝在2003年7月25日，首度於美國職棒大聯盟出賽，擔任先發投手，成為繼野手陳金鋒後，第二位登上大聯盟的台灣球員。雖然之後因傷載浮載陳，回到中職之後又因為捲入2009年的「黑象事件」而被中職封殺，一度離開棒球圈。不過之後在2014年他又被洛杉磯道奇給簽下，並在隔年再次站上大聯盟，期間曾回花蓮賣麵，居然能再次站上最高殿堂，讓人驚訝於其天賦異稟。除了天分驚人之外，曹錦輝還是周思齊在學生棒球時期的貴人，後者在上《野球名人房》時曾透露，高中時期他和曹錦輝、王芝龍很要好，三人常常玩在一起，曹、王二人在國三時選上青少棒國手，被高苑向中挑走，剩下周思齊一人。「錦輝就和余政憲講說：『如果他不去，我就不去。』結果當天我們就搭飛機去高雄。」正是因為曹錦輝幫忙，周思齊才進入名校就讀。但他坦言自己一年級根本沒有機會，曹錦輝被分在A隊，他只能在C隊等待機會，直到高二暑假才升上B隊，慢慢往上爬，但這以是後話。