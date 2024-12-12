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深陷戒嚴風暴的韓國總統尹錫悅，12日早上再次發表全國電視講話，一改先前低頭道歉，矛頭指向在野黨毀憲亂政，濫用彈劾且阻撓財政，否認緊急戒嚴是內亂。這也讓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳正式表態，因尹錫悅無意提前下台，已違反承諾，只有彈劾可以暫停他的總統職務；在韓東勳表態後，黨內親韓派議員也有人跟進同意彈劾，目前彈劾人數已聽牌。根據朝鮮日報報導，擔任國民力量黨首席發言人的國會議員韓智雅12日表示，「如果我們的選擇不符合公眾的常識，我們必須迅速承認和糾正」。韓智雅被視為是韓東勳陣營的議員，在韓東勳今早表態支持彈劾後，也立刻跟進，強調總統的去留不該是由總統自己選擇，而是由人民選擇，政黨必須遵循人民的選擇，她將會參加周六的投票，讓事情走向正軌，這是重新獲得國民信任的唯一途徑。這被解讀為將出席14日舉行的尹總統彈劾案投票並投下贊成票。截至目前，國民力量黨議員已有7人公開支持彈劾尹錫悅，包括：趙慶泰、安哲秀、金尚旭、金睿智、金宰燮，以及今日最新表態的兩名韓東勳派系的議員，秦鍾午與韓智雅。若國民力量黨有超過8人投贊成票，在野黨票票入匭的情況下，彈劾法案將會通過，目前僅差最後一張關鍵票。此外，韓聯社報導，國民力量黨內不分親韓、親尹派，也不論將投下贊成或反對票，至少都有10人認為應該參與表決，也讓尹錫悅彈劾案通過的機會大大提高。