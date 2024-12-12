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嗶經濟時代，台灣電子支付市場規模逐步擴大，金管會今（12）日公布最新統計，截至今（2024）年10月底電子支付帳戶總使用人數已突破3000萬人，達到3007萬人，「電支人氣王」也換人當，由一卡通以659.7萬人超車街口支付的658.7萬人，但代收付金額仍是街口位居龍頭，全支付緊追在後。金管會統計，截至今年10月底止，計有橘子支付、全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、國際連、街口支付及歐付寶等9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），其中在儲值卡（原電子票證）部分：總流通卡數約1億8709萬張，較上月增加約115萬張；當月消費卡數約1340萬張，月少約2萬張；當月消費金額約63.5億元，月減少約0.8億元；儲值總餘額約149.7億元月減約0.1億元。在電子支付帳戶部分，電子支付帳戶總使用者人數已突破3000萬人，來到3007萬3753人，較9月底增加27萬0774人；當月代理收付實質交易款項金額約179.1億元，月減約3.3億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約164.7億元，月增約2.6億元；當月收受儲值款項金額約292.9億元月增加約8.7億元；支付款項餘額約166億元，月減少約3.6億元。就個別電子支付機構觀察，截至10月底使用人數最多的是一卡通，有659萬7430人，也贏過街口支付的658萬7840人，第3則是全支付514萬9213人。不過，如果以用戶成長情況來看，以全支付月增6萬1336人最多，再來是悠遊卡5萬4934人，一卡通增加4萬5084人，街口支付只增加1萬5965人。至於代收付金額前3大仍是街口47.74億元、全支付45.9億元、一卡通35.17億元，排名並無變動。若進一步觀察單月代收付金額成長觀察，全支付月增約2.01億元，街口增加1.57億元，一卡通增加1.1億元排第三。