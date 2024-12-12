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美國勞工部12日公布11月生產者物價指數 (PPI) 月升0.4%，為6月以來的最大升幅，超過市場估計的0.2%增幅；11月PPI年增3%，不僅創下2023年2月來之最，也超越市場預估的2.6%。PPI數據超乎預期，也讓通膨隱憂仍未散去，美股今日開盤四大指數稍稍下挫。美國11月PPI高過預期，至於扣除食品及能源後的核心PPI，月增0.2%、年增3.4%，同樣也較預期的3.2%來得高，加上上周初領失業金人數攀升，升至24.2萬人，高於預期的22萬人，也為美國聯準會 (Fed) 原先降息的態勢增添一點不確定性。今日美股四大指數開盤，道瓊工業指數下跌0.1%，那斯達克綜合指數跌近100點或近 0.5%，標普 500 指數跌近0.2%，費城半導體指數跌約1%。個股部分，特斯拉股價早盤開低走高，開盤一小時再度拉回到平盤以上；輝達以及台積電ADR則雙雙稍下挫，亞馬遜股價則再度突破230元的高點。