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▲紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge發生漏接失誤，為洋基種下敗因，坦言這個傷痛將跟著他一輩子。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體報導，紐約洋基隊的主力打者「法官」Aaron Judge有望在下賽季回到他自進入大聯盟以來長期擔任的右外野守備位置。《體育畫刊》於美國時間12月10日發佈的文章中透露，洋基隊總經理「現金人」Brian Cashman暗示了Judge未來可能重返右外野守備。在12月8日，自由球員Juan Soto確定加盟紐約大都會隊後，Cashman公開了球隊的下賽季計劃。他在評論中表示：「現在Soto已經離隊，讓Judge繼續守中外野對球隊來說可能不是最佳選擇。因此，他很可能會回到右外野，但我們還在觀察中。」2023賽季結束後，Soto通過交易加盟洋基，Judge在本賽季大多數時候擔任中外野手。《體育畫刊》對此表示：「在Soto加入之前，Judge職業生涯中有一半以上的時間守右外野，自2021年起才開始擔任中外野手。」文章指出，儘管Judge在中外野展現出穩定的守備表現，但回到具有金手套水準的右外野位置對球隊更有利，而且在世界大賽的那次失誤然而讓不少人印象深刻。此外，文章提到：「洋基隊可以將空出的中外野位置交給球隊的頭號新秀、本職為中外野手的Jasson Dominguez 。」這一計劃也讓外界對啟用年輕球員充滿期待。雖然Cashman強調Judge回到右外野守備的計劃已基本確定，但他也表示：「目前還處於剛剛敲定Soto去向的階段，我們必須等待冬季會議結束，觀察會發生什麼變化，也可能有意外的情況。」他重申，球隊的各個位置配置將在未來正式確定。因此《體育畫刊》順著Cashman的話推測：「對於2025賽季開局即將年滿33歲的Judge，球隊希望避免繼續讓他負擔中外野的防守責任。」Judge在本賽季作為隊長，引領球隊打進世界大賽，並且生涯第二次榮獲美聯MVP。