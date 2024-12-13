我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（11）日凌晨4時下，高雄市一名日籍女大生騎車行經楠梓區楠陽路、朝陽路口時，突自撞分隔島後犁田。民眾見狀後報案，警方趕抵現場後，發現傷者為日本人，渾身散發著酒味，酒測值高達0.56毫克，她辯稱是食用薑母鴨惹禍，但因其酒駕又無照，訊後依公共危險罪函辦，並開出1萬2000元罰單。警方調查，27歲日籍女大生來台念大學，疑因食用冬令進補薑母鴨後酒醉上路，不慎自撞分隔島摔車，手腳、臉部擦挫傷，民眾目睹經過後協助報案。警方到場後，聞到女大生渾身散發酒氣，女大生聲稱是在住處吃薑母鴨，之後騎機車外出不慎自摔，因她身上多處擦挫傷，先行將她送醫救治，所幸意識清楚、無大礙。事後員警對她實施酒測，發現呼氣濃度高達0.56毫克，將依公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦，另針對無照駕駛對她開罰1萬2000元。校方表示，後續酒駕相關調查、判罰，均尊重警方程序，至於學生送醫之醫療支出，有健保、學保及急難救助等經費來源，可針對就醫部分提供必要協助，目前學生已自行出院休養，後續將視學生需求啟動學生輔導關懷。