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▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇重砲「自由人」Freddie Freeman，傷癒後在世界大賽手感爆發，並獲選為世界大賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇奪下2024年世界大賽冠軍，但其實季中經歷了一場大風暴。根據美國媒體當時的報導，水原一平涉嫌盜取大谷翔平的數百萬美元並將其用於體育賭博然而，道奇隊的團隊成員迅速集結在一起，共同面對這場危機，最終將其轉化為前進的動力。回憶這一事件，道奇隊的一壘手 Freddie Freeman 表示，這場醜聞意外地成為了球隊凝聚力的催化劑。他對《Dodger Blue》表示：球隊內的關鍵成員，如內野手 Max Muncy 和總教練 Dave Roberts，在醜聞調查期間立刻站出來支持大谷翔平，確保他免受無端指責。隨後的調查證明，大谷翔平與事件無關，而所有法律責任最終落在水原一平身上。儘管開季遭遇危機，大谷翔平的專注力與表現並未受到影響。他用破紀錄的表現，榮膺2024年例行賽MVP，並在整個賽季中證明了自己的價值。同時，Freeman在季後賽中大放異彩，獲得了世界大賽 MVP，為道奇隊的冠軍榮耀再添光彩。Freeman 表示，