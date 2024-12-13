洛杉磯道奇奪下2024年世界大賽冠軍，但其實季中經歷了一場大風暴。大谷翔平前翻譯水原一平捲入簽賭案，甚至還挪用大谷翔平的公款，這也重挫球隊士氣，當時甚至還可能牽連到大谷。

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根據美國媒體當時的報導，水原一平涉嫌盜取大谷翔平的數百萬美元並將其用於體育賭博。這一事件引發了巨大爭議，甚至有部分外界聲音將矛頭指向大谷翔平，懷疑水原一平是否在為他頂罪。然而，道奇隊的團隊成員迅速集結在一起，共同面對這場危機，最終將其轉化為前進的動力。

▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）
危機中的團結：奪冠的起點

回憶這一事件，道奇隊的一壘手 Freddie Freeman 表示，這場醜聞意外地成為了球隊凝聚力的催化劑。他對《Dodger Blue》表示：「我們是一個特別的團隊。能夠做到這一點（奪冠），需要克服許多困難。季初我們就把剛加入的隊友（大谷翔平）當作自己兄弟，他本應成為我們的支柱。這次團結讓我們找到了前進的方向，最終實現了目標。」

球隊內的關鍵成員，如內野手 Max Muncy 和總教練 Dave Roberts，在醜聞調查期間立刻站出來支持大谷翔平，確保他免受無端指責。隨後的調查證明，大谷翔平與事件無關，而所有法律責任最終落在水原一平身上。

▲洛杉磯道奇重砲「自由人」Freddie Freeman，傷癒後在世界大賽手感爆發，並獲選為世界大賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇重砲「自由人」Freddie Freeman，傷癒後在世界大賽手感爆發，並獲選為世界大賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
危機帶來榮耀

儘管開季遭遇危機，大谷翔平的專注力與表現並未受到影響。他用破紀錄的表現，榮膺2024年例行賽MVP，並在整個賽季中證明了自己的價值。同時，Freeman在季後賽中大放異彩，獲得了世界大賽 MVP，為道奇隊的冠軍榮耀再添光彩。

Freeman 表示，這場危機讓球隊在困難面前更加團結，最終成就了這個偉大的賽季。「我們從一開始就學會了如何作為一個整體去面對挑戰，這是我們奪冠的基石。」

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