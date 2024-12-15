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▲《原子少年2》節目播畢後，少年們的人氣與話題依舊不減，將於本月28、29日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦「FUTURE+」畢業演唱會。（圖／翻攝自原子少年官方IG）

▲東翰及李定組成「定東CP」。（圖／翻攝自完全娛樂YouTube）

▲李定原本跟東翰組成「定東CP」（左），沒想到如今卻和「小王」洪暐（右）接拍BL劇出演情侶檔。（圖／翻攝自李定IG、VBL IG）

▲Alex（左）及禾雁凱（右）合組「顏值CP」堪稱是《原子少年2》中的「顏值天花板」。（圖／記者李政龍攝影）

▲Alex（左）及禾雁凱（右）日前上節目大方組CP，禾雁凱告白對方：「每一次看到他，我心臟就是漏一拍，看到他跳舞就會……（心臟怦怦跳）」，讓Alex嬌羞得說不出話來。（圖／翻攝自完全娛樂YouTube）

▲HAKU（左）及陳俊希（右）自節目播出後，人氣水漲船高，還互組「嘻（希）哈（HA）CP」，散發濃烈CP感，閃得粉絲不要不要的。（圖／翻攝自HAKU、陳俊希IG）

▲HAKU（左）及陳俊希（右）上節目放閃，不僅誇讚彼此身材很好，更爆出看過對方全部身體，散發滿滿甜蜜CP感。（圖／翻攝自完全娛樂YouTube）

超火紅男團選秀節目《原子少年2》日前順利畫上完美句點，不過對少年們來說才是演藝之路的起點，本月28、29日《原子少年2》也將在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦「FUTURE+」畢業演唱會，齊聚所有少年登台輪番演出，邀請歌迷粉絲見證少年們發光發亮的一刻。此外，《NOWnews今日新聞》特別整理出節目中7位少年，不論在螢幕前或私下互動都噴發「男男CP感」，分別是「定東CP」的李定、東翰，卻爆出「小王」洪暐，「顏值CP」禾雁凱、Alex及「嘻哈CP」陳俊希、HAKU，甜蜜又羞澀的情感流動，看得粉絲心花怒放。起初來自同顆星球「克卜勒」的李定及李東翰，在參加節目前就是認識6年的好朋友，無論私下生活到節目中兩人幾乎形影不離，還有好幾幕公演舞台他們相互給予彼此支持的眼神，說明李定與東翰之間不需要過多言語，就能清楚對方正在想什麼，此外，李定昔日受訪也表示自己左腿有舊疾，東翰則不斷向他耳提面命要去看醫生，像極了操心的母親，還有李定也時常找東翰談心，十分了解彼此的性格與習慣。到了節目「宇宙大爆炸」後，東翰被拆分到另外一團「鑽石星球」，與李定從昔日夥伴變成敵隊，好幾次在舞台上向彼此喊話打氣，「就算自己輸了，也會對方贏了而開心」，過去兩人接受訪問也笑談此事，李定向東翰提出了終極難題：「克卜勒和鑽石星球你要選哪個？」東翰有些語塞答不出來，沒多久後迸出一句：「我選你啦！」互動閃瞎眾人。不過，隨著節目播畢，李定似乎「移情別戀」了？源自於節目組特別為少年們安排的畢業之旅「原子少年2－夏天最後的回憶」，李定與同樣來自「克卜勒」的洪暐分到同一小隊，身為小隊中最為年長的洪暐，扮演起照顧成員的哥哥角色，這段旅程尤其讓李定感受到洪暐細膩、貼心性格，兩人飄出粉紅泡泡的互動被注意到了，受邀搭檔演出今年底BL劇《靈魂約定》，令粉絲紛紛直呼：「東翰看到要吃醋了！」有別於李定、東翰及洪暐錯綜複雜的三角戀，皆來自「晨之星」星球的禾雁凱與Alex屬於純純的愛戀。21歲的禾雁凱自小表演慾旺盛，漸漸培育出站上舞台的夢想，他外型極佳，有著帥氣臉龐、濃眉狗狗眼及高挑身材，被美名「台版車銀優」，昔受訪禾雁凱也透露被講過像「朴炯植」，無論像誰他都感到很榮幸，「他們都是美男，被這樣說是稱讚，當然要接受。」謙卑又有禮的個性相當討喜。另外，曾赴韓訓練當出道練習生的Alex，同樣也有迷人外型，尤其站上舞台魅力四射的他，宛如超強發電機，而說到參加節目的契機，Alex一度認為自己跟演藝圈無緣，可說是陰錯陽差走到現今，是抱著極大決心且放手一搏的心情報名《原子少年2》，他面露誠懇地說：「對我來說順其自然，我覺得參加原子少年是不錯的安排，一切聽從上天旨意，不會後悔之前的決定。」Alex與禾雁凱兩人合稱是《原子少年2》的「顏值天花板」，過去上節目宣傳被問到「說出一個必看《原子2》的理由」，禾雁凱舉手秒回答，毫不猶豫地指向身旁的Alex，「他就是看節目的最大理由」，表示自己也被Alex帥度迷暈，接著又隔空告白對方：「每一次看到他，我心臟就是漏一拍，看到他跳舞就會……（心臟怦怦跳）」，Alex則嬌羞得說不出話來，放閃得粉絲與旁人不要不要的。隸屬於「鑽石星球」的HAKU與俊希從節目播出後，人氣水漲船高，陳俊希過去受訪提及第一次進棚錄影的情景，至今仍讓他永生難忘，「當我第一次踏進攝影棚看到舞台的時候，心裡只有滿滿的感動，我到現在都還記得當初的那種震撼，彷彿昨天才發生一樣」，也透露自小就夢想站上舞台，成為一顆閃閃發光的明星，感情生活方面，陳俊希坦言自己有「易暈體質」，稱不上算是戀愛高手，一旁的HAKU聽見後笑了。身材高挑、長相俊美的HAKU在《原子少年2》有「美聲擔當」之稱，時常受邀至各大節目表演，因而累積許多粉絲追隨，感性表示謝謝歌迷的喜愛，承諾未來會用更好的舞台來回報，值得一提的是，都擁有好歌喉的兩人一拍即合，頻頻互動散發滿滿戀愛感，不僅在公開場合第一次餵食彼此，更誇讚對方身材很好，HAKU脫口一句：「你好像（身體）全部都看過了」，陳俊希害羞地默默點著頭，粉紅泡泡閃爆眾人。