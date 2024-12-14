除夕夜最期待的盛典即將登場！每年春節備受矚目的「超級巨星紅白藝能大賞」就快到來，2025年1月5日將在臺北小巨蛋舉行，於1月28日全台正式播出，回顧起今年初2024大賞最大亮點莫過於偶像男團「ENERGY」回歸，加上南韓爆紅女團「LE SSERAFIM」特此登台，以及林宥嘉、告五人、盧廣仲、徐懷鈺等大咖輪番上陣，帶給歌迷及觀眾難以忘懷的一夜。而2025年的超級巨星紅白藝能大賞又有哪些看點呢？對此《NOWnews今日新聞》整理出3大必看亮點，來帶你／妳一次了解！
亮點1－Lulu再挑大梁 黃偉晉甩「地瓜球」陰影雪恥
2025「超級巨星紅白藝能大賞」由Lulu黃路梓茵續任總主持人，而紅、白兩隊隊長則找來陳明珠、黃偉晉擔任主持，這也是三人繼去年後，連續搭配兩年登上小巨蛋主持除夕特別節目，日前三人出席活動記者會，分別化身為「紅白天神」下凡來傳遞幸福與滿滿的愛，盼與全體觀眾度過溫馨又難忘的除夕夜。
值得一提的是，黃偉晉去年主持時突發「地瓜球」事件，當下因為想提醒女團「LE SSERAFIM」吃袋子中下面一點的地瓜球，不小心脫口一句：「好想要插她們下面的地瓜球」，惹來觀感不佳及粉絲炮轟，這次再度接下重擔，黃偉晉表示不怕陰影，「我做好心理建設，我想這會跟我一輩子」，這次再捲土重來哪裡跌倒哪裡爬起來，究竟他能否雪恥也成外界焦點之一。
亮點2－重量級卡司曝光 名聲享譽國際
今年表演嘉賓名單更是萬眾矚目，總主持人Lulu先前在記者會大放送透露，找來「國際嘉賓check」，其身分2關鍵線索：「音樂隨便一首都是破億」、「我訪問過」，還有「華語卡司陣容」則是「北高巨蛋演唱會秒殺等級」，黃偉晉及陳明珠也點頭如搗蒜贊同，自信表示絕對是捨不得轉台的華麗陣容，未來敬請鎖定官方粉絲專頁消息。
亮點3－手刀登記 索票方式超簡易
現在還有票！即日起至12月22日止，只要到官方網站點入「登記抽票」頁面，就有機會獲得「2025超級巨星紅白藝能大賞」門票，心動不如馬上行動，手刀抽票去啦！
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2025「超級巨星紅白藝能大賞」由Lulu黃路梓茵續任總主持人，而紅、白兩隊隊長則找來陳明珠、黃偉晉擔任主持，這也是三人繼去年後，連續搭配兩年登上小巨蛋主持除夕特別節目，日前三人出席活動記者會，分別化身為「紅白天神」下凡來傳遞幸福與滿滿的愛，盼與全體觀眾度過溫馨又難忘的除夕夜。
值得一提的是，黃偉晉去年主持時突發「地瓜球」事件，當下因為想提醒女團「LE SSERAFIM」吃袋子中下面一點的地瓜球，不小心脫口一句：「好想要插她們下面的地瓜球」，惹來觀感不佳及粉絲炮轟，這次再度接下重擔，黃偉晉表示不怕陰影，「我做好心理建設，我想這會跟我一輩子」，這次再捲土重來哪裡跌倒哪裡爬起來，究竟他能否雪恥也成外界焦點之一。
亮點2－重量級卡司曝光 名聲享譽國際
今年表演嘉賓名單更是萬眾矚目，總主持人Lulu先前在記者會大放送透露，找來「國際嘉賓check」，其身分2關鍵線索：「音樂隨便一首都是破億」、「我訪問過」，還有「華語卡司陣容」則是「北高巨蛋演唱會秒殺等級」，黃偉晉及陳明珠也點頭如搗蒜贊同，自信表示絕對是捨不得轉台的華麗陣容，未來敬請鎖定官方粉絲專頁消息。
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