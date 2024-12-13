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▲檢場分享過去在花蓮拍戲時，曾經腦袋突然一片空白，所有台詞都忘記，就醫後診斷出腦部海馬迴有白點，遭警告可能是中風的徵兆。（圖／TVBS提供）

▲檢場在節目發問醫師，雙和醫院副院長陳龍解釋，如果患者檢查出有白點在海馬迴裡，就真的有可能是小中風，提醒他要多加留意，這也讓檢場大驚：「所以可能是真的阿！」（圖／翻攝自檢場臉書）

知名作家瓊瑤本月4日傳出逝世，享壽86歲，日前家祭與告別式也已圓滿落幕，其生前夫婿平鑫濤晚年被診斷罹患「大、小中風，血管型失智症」，只好插鼻胃管延續生命，與病魔糾纏許久，對於失智問題，近日資深藝人檢場也上節目透露照顧失智者的經歷，原來其母親患有失智長達十年，最後兩年同樣插鼻胃管治療，最終母親仍離世，「真的很後悔做了讓母親插鼻胃管的決定，沒有讓她一路好走。」同時檢場也透露昔日就醫被診斷出腦部海馬迴有白點，遭警告可能是中風的徵兆。檢場母親罹病最後兩年身體機能快速下降，同樣面臨了「插鼻胃管」的抉擇，他自責表示，真的很後悔做了讓母親插鼻胃管的決定，沒有讓她一路好走，「鼻胃管插進去的後兩年，母親住進療養院，整天躺在床上，對母親來講，毫無人生意義」，表示不管是愛人也好、親人也好，看了都是於心不忍。而檢場也擔心自己年事已高，會不會有遺傳失智的問題，分享過去拍戲時，「我腦袋突然一片空白，所有台詞都忘記」，當下心想：「糟糕了，我是不是跟我媽一樣失智」，連夜到醫院掛急診，被診斷出腦部海馬迴有白點，遭警告可能是中風的徵兆，好在隔天檢場症狀完全消除，戲也順利拍完，可能僅是天氣太熱、壓力等因素造成。對此，檢場在《健康2.0》提問醫師，雙和醫院副院長陳龍解釋，如果是年輕型的失智可能會遺傳，但若是七十、八十歲才發現失智，就可能是正常退化，不過如果患者核磁共振檢查，在某些影像學顯示有白點在海馬迴裡，就真的有可能是小中風，提醒他要多加留意，這也讓檢場大驚：「所以可能是真的阿！」