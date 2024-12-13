113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽重燃戰火，文化大學展現強大實力，以101：39輕取臺北商大，開季第二次得分破百，累計3勝1敗穩居前列。本場比賽文化9人登場全數得分，其中5人得分上雙，眾多球員創下個人新紀錄，成為一場別開生面的紀錄之戰。
文化大學大五戰將王玥媞延續火熱手感，8次三分出手命中5球，全場轟下29分，刷新本季個人新高，並達成連續4場得分破20的亮眼紀錄。場均22.8分的表現讓她穩居聯賽得分榜首。
王玥媞連四場破20 創本季個人新高
談到個人成績，王玥媞表示：「紀錄順其自然，最重要的是團隊勝利。本季文化隊少了郭虹廷，但我們要自我證明，爭取久違的第20座冠軍。」
大二主控楊幸恩在比賽中展現穩定的組織能力，傳出11次助攻、5次抄截，刷新生涯助攻新高，場均6.8次助攻也高居排行榜第一，成為文化後場的重要穩定力量。
文化隊本場多位新秀表現搶眼，大一前鋒蘇天心繳出12分、7籃板、8助攻的全面數據，刷新個人多項新高。她在場上表現得心應手，表示：「媽媽和阿嬤到現場觀戰，讓我更有信心，打得更有動力。」
同樣是大一菜鳥的王逸汝拿下14分、12籃板，另有2助攻、5抄截和2阻攻，得分、抄截、阻攻均創個人新高，達成本季第二次「雙十」。她坦言：「經過幾場比賽後，自己已慢慢融入團隊，不再緊張。」
大五中鋒鄭慧慈也交出12分、16籃板、3助攻，開季第二次「雙十」表現，累計生涯籃板數達819，距離UBA女一級歷史首位「千籃板俱樂部」成員僅181個籃板。她對此充滿信心：「未來預賽與後續賽事若能順利晉級，平均每場抓12.9個籃板就能達標。」
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王玥媞連四場破20 創本季個人新高
談到個人成績，王玥媞表示：「紀錄順其自然，最重要的是團隊勝利。本季文化隊少了郭虹廷，但我們要自我證明，爭取久違的第20座冠軍。」
大二主控楊幸恩在比賽中展現穩定的組織能力，傳出11次助攻、5次抄截，刷新生涯助攻新高，場均6.8次助攻也高居排行榜第一，成為文化後場的重要穩定力量。
文化隊本場多位新秀表現搶眼，大一前鋒蘇天心繳出12分、7籃板、8助攻的全面數據，刷新個人多項新高。她在場上表現得心應手，表示：「媽媽和阿嬤到現場觀戰，讓我更有信心，打得更有動力。」
同樣是大一菜鳥的王逸汝拿下14分、12籃板，另有2助攻、5抄截和2阻攻，得分、抄截、阻攻均創個人新高，達成本季第二次「雙十」。她坦言：「經過幾場比賽後，自己已慢慢融入團隊，不再緊張。」
大五中鋒鄭慧慈也交出12分、16籃板、3助攻，開季第二次「雙十」表現，累計生涯籃板數達819，距離UBA女一級歷史首位「千籃板俱樂部」成員僅181個籃板。她對此充滿信心：「未來預賽與後續賽事若能順利晉級，平均每場抓12.9個籃板就能達標。」