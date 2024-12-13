我是廣告 請繼續往下閱讀

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽重燃戰火，文化大學大五戰將王玥媞延續火熱手感，8次三分出手命中5球，全場轟下29分，刷新本季個人新高，並達成連續4場得分破20的亮眼紀錄。場均22.8分的表現讓她穩居聯賽得分榜首。談到個人成績，大二主控楊幸恩在比賽中展現穩定的組織能力，傳出11次助攻、5次抄截，刷新生涯助攻新高，場均6.8次助攻也高居排行榜第一，成為文化後場的重要穩定力量。文化隊本場多位新秀表現搶眼，大一前鋒蘇天心繳出12分、7籃板、8助攻的全面數據，刷新個人多項新高。她在場上表現得心應手，表示：「媽媽和阿嬤到現場觀戰，讓我更有信心，打得更有動力。」她坦言：「經過幾場比賽後，自己已慢慢融入團隊，不再緊張。」大五中鋒鄭慧慈也交出12分、16籃板、3助攻，開季第二次「雙十」表現，累計生涯籃板數達819，距離UBA女一級歷史首位「千籃板俱樂部」成員僅181個籃板。她對此充滿信心：「未來預賽與後續賽事若能順利晉級，平均每場抓12.9個籃板就能達標。」