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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段尋求六連霸的世新大學在對陣臺科大時展現強大韌性，主將游沁樺雖在第三節陷入四犯麻煩，仍抓下13籃板、2抄截，成為球隊防守的關鍵。她賽後表示：「今天犯規多了些，但還好全身而退，最重要的是贏球。」教練林紀妏強調：「防守是今天取勝的關鍵，臺科球員來自多所名校，個人能力出色，但我們靠防守壓制對手。」全場世新三人得分上雙，蔡佑蓮攻下17分，李盈潔16分，林紫彤貢獻13分。世新以38：20的上半場優勢早早確立勝局。北市大學在對陣臺北護大的比賽中，以87：58取勝，戰績提升至3勝1敗。北市大在第三節打出33：14的強勢攻勢，突破上半場僅35：29的膠著局面。大四後衛葉欣宜三分球10投中6，砍下生涯新高26分，另有5籃板、2助攻、2抄截。中鋒楊家佳以11分、11籃板完成本季第二次「雙十」，展現穩定的內線表現。教練錢薇娟對球隊表現表示滿意，並特別肯定葉欣宜的表現。楊家佳表示，這是自己最後一個UBA賽季，目標是進入WSBL，並會加強對抗能力，為未來挑戰做好準備。