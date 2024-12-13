113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段，衛冕軍世新大學68：54擊敗地主臺灣科大，開季4連勝並達成跨季29連勝；北市大學則在第三節強勢拉開比分，以87：58大勝臺北護大，累計3勝1敗。
世新跨季29連勝 游沁樺犯規困擾仍成贏球關鍵
尋求六連霸的世新大學在對陣臺科大時展現強大韌性，主將游沁樺雖在第三節陷入四犯麻煩，仍抓下13籃板、2抄截，成為球隊防守的關鍵。她賽後表示：「今天犯規多了些，但還好全身而退，最重要的是贏球。」
教練林紀妏強調：「防守是今天取勝的關鍵，臺科球員來自多所名校，個人能力出色，但我們靠防守壓制對手。」全場世新三人得分上雙，蔡佑蓮攻下17分，李盈潔16分，林紫彤貢獻13分。世新以38：20的上半場優勢早早確立勝局。
北市大第三節爆發 葉欣宜創生涯新高
北市大學在對陣臺北護大的比賽中，以87：58取勝，戰績提升至3勝1敗。北市大在第三節打出33：14的強勢攻勢，突破上半場僅35：29的膠著局面。大四後衛葉欣宜三分球10投中6，砍下生涯新高26分，另有5籃板、2助攻、2抄截。中鋒楊家佳以11分、11籃板完成本季第二次「雙十」，展現穩定的內線表現。
教練錢薇娟對球隊表現表示滿意，並特別肯定葉欣宜的表現。楊家佳表示，這是自己最後一個UBA賽季，目標是進入WSBL，並會加強對抗能力，為未來挑戰做好準備。
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尋求六連霸的世新大學在對陣臺科大時展現強大韌性，主將游沁樺雖在第三節陷入四犯麻煩，仍抓下13籃板、2抄截，成為球隊防守的關鍵。她賽後表示：「今天犯規多了些，但還好全身而退，最重要的是贏球。」
教練林紀妏強調：「防守是今天取勝的關鍵，臺科球員來自多所名校，個人能力出色，但我們靠防守壓制對手。」全場世新三人得分上雙，蔡佑蓮攻下17分，李盈潔16分，林紫彤貢獻13分。世新以38：20的上半場優勢早早確立勝局。
北市大第三節爆發 葉欣宜創生涯新高
北市大學在對陣臺北護大的比賽中，以87：58取勝，戰績提升至3勝1敗。北市大在第三節打出33：14的強勢攻勢，突破上半場僅35：29的膠著局面。大四後衛葉欣宜三分球10投中6，砍下生涯新高26分，另有5籃板、2助攻、2抄截。中鋒楊家佳以11分、11籃板完成本季第二次「雙十」，展現穩定的內線表現。
教練錢薇娟對球隊表現表示滿意，並特別肯定葉欣宜的表現。楊家佳表示，這是自己最後一個UBA賽季，目標是進入WSBL，並會加強對抗能力，為未來挑戰做好準備。