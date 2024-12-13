NBA亞特蘭大老鷹與休士頓火箭相繼獲勝，2024-25球季NBA盃準決賽對戰組合出爐。四支球隊將於本週日在拉斯維加斯展開較量，爭奪進入總決賽的資格。
準決賽對陣分別為：老鷹挑戰密爾瓦基公鹿，雷霆對陣火箭。根據國際賭盤《DraftKings》最新賠率顯示，雷霆與公鹿分別被看好勝出，但火箭與老鷹仍具備爆冷潛力，賽場形勢撲朔迷離。
雷霆奪冠呼聲最高
雷霆目前以19勝5負的成績高居聯盟榜首，並在奪冠賠率上遙遙領先。休士頓火箭作為西區第二名，憑藉穩健的防守實力緊追其後。兩支西區球隊目前分別位列聯盟防守評價第一與第二位，成為奪冠道路上的強大競爭者。
公鹿與老鷹則代表東區隊伍出戰，他們的進攻實力同樣不容忽視。本賽季火箭曾以3分之差擊敗雷霆，而老鷹則以15分的優勢戰勝公鹿，為這次準決賽增加了更多不確定性。
《球王運彩分析平台inplayZ》則推出「主推連勝王」活動，最高可以拿下100萬獎金。而根據其社群資訊顯示，雷霆仍然是NBA盃(季中錦標賽)冠軍的最大熱門。
📌最新NBA盃奪冠小數賠率：
我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆奪冠呼聲最高
雷霆目前以19勝5負的成績高居聯盟榜首，並在奪冠賠率上遙遙領先。休士頓火箭作為西區第二名，憑藉穩健的防守實力緊追其後。兩支西區球隊目前分別位列聯盟防守評價第一與第二位，成為奪冠道路上的強大競爭者。
公鹿與老鷹則代表東區隊伍出戰，他們的進攻實力同樣不容忽視。本賽季火箭曾以3分之差擊敗雷霆，而老鷹則以15分的優勢戰勝公鹿，為這次準決賽增加了更多不確定性。
《球王運彩分析平台inplayZ》則推出「主推連勝王」活動，最高可以拿下100萬獎金。而根據其社群資訊顯示，雷霆仍然是NBA盃(季中錦標賽)冠軍的最大熱門。
📌最新NBA盃奪冠小數賠率：
- 俄克拉荷馬城雷霆：2.25
- 密爾瓦基公鹿：3.30
- 休士頓火箭：5.00
- 亞特蘭大老鷹：7.00