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▲老鷹明星控衛Trae Young帶領球隊晉級，並再次淘汰宿敵尼克。在比賽大致底定時，他在尼克Logo處做出「擲骰子」動作張揚地慶祝。（圖／翻攝自Trae Young X）

▲NBA盃4強淘汰賽落下帷幕，Jalan Green致勝罰球，讓休士頓火箭復仇金州勇士，晉級四強。（圖／美聯社／達志影像）

俄克拉荷馬城雷霆：2.25

密爾瓦基公鹿：3.30

休士頓火箭：5.00

亞特蘭大老鷹：7.00

NBA亞特蘭大老鷹與休士頓火箭相繼獲勝，2024-25球季NBA盃準決賽對戰組合出爐。四支球隊將於本週日在拉斯維加斯展開較量，爭奪進入總決賽的資格。雷霆目前以19勝5負的成績高居聯盟榜首，並在奪冠賠率上遙遙領先。休士頓火箭作為西區第二名，憑藉穩健的防守實力緊追其後。兩支西區球隊目前分別位列聯盟防守評價第一與第二位，成為奪冠道路上的強大競爭者。公鹿與老鷹則代表東區隊伍出戰，他們的進攻實力同樣不容忽視。》則推出「主推連勝王」活動，最高可以拿下100萬獎金。而根據其社群資訊顯示，雷霆仍然是NBA盃(季中錦標賽)冠軍的最大熱門。