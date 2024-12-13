我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯嫁給邱澤後鮮少放閃，夫妻倆愛得低調。（圖／許瑋甯IG）

▲邱澤（左）、許瑋甯十指緊扣，甜蜜指數破表。（圖／許瑋甯IG）

40歲許瑋甯和大3歲邱澤10日迎來結婚3周年，近日小倆口疑似外出幫友人慶生，也提前一起過聖誕節，她今（13）日凌晨公開一張和邱澤牽手散步的背影照，距離上次分享合照，已經是年初春節假期，女神罕見秀恩愛，羨煞外界。昨天晚上開始，許瑋甯在IG發布多則限時動態，先是分享一身穿搭的自拍，只見她中長髮垂落肩上，穿深色毛線衫，內搭淺色上衣，下半身穿熱褲，衩出兩條極致鉛筆腿，寫下「Merry Christmas」。今天半夜約3點多，許瑋甯上傳一張合照，她頭髮盤成包頭，換成一身輕裝，牽著老公邱澤的手漫步在住宅區小公園裡，夫妻倆十指交扣，被親友從後方拍下看似相視而笑的模樣，搭配朦朧夜色和街景，彷彿某部偶像劇劇照，配文寫著「Goodnight」。陳美鳳5月和邱澤、許瑋甯夫妻敘舊，受訪時說：「每次看到他們兩個就是很閃，看得我都起雞皮疙瘩、很羨慕，就是很舒服，他們一直很親密、很閃，就是真愛。」而小倆口有沒有透露婚禮計畫，陳美鳳說：「還不知道沒聽說，以前有聊過但忘記，他們兩個應該不急啦！」至於許瑋甯有沒有懷孕，陳美鳳表示，應該還沒有好消息，認為兩人可能有自己的計畫，她期待地說：「他們生的小孩基因一定很棒！而且兩個人都很孝順。」其實，許瑋甯日前被問懷孕一事，笑回：「還沒有，我昨天都在乾杯啊！我是真的不上臉，先生一喝就紅。」