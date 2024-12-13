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美國勞工部12日公布11月生產者物價指數（PPI），月升0.4%，為6月以來的最大升幅，超過市場估計的0.2%，年增3%也創下2023年2月來之最，並超越市場預估的2.6%，顯示通膨隱憂仍未散去；加上科技股喪失動能，美股主要指數週四全線收挫。綜合《CNBC》等外媒報導，美國11月PPI升幅多過預期，另外，截至12月7日為止，一週的首次申領失業救濟人數增加1.7萬人，至24.2萬人，也比預期的22萬人多；再往前一週，截至11月30日為止，一週的持續申領失業救濟人數也增加1.5萬人，至188.6萬人，略高於預期的187.7萬。相關數據公布後，美國10年期公債殖利率躍升至2週來的最高水平。Globalt Investments的高級投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）表示，隨著2%通膨目標仍在實現中，進展似乎正在放緩；儘管如此，他仍然相信聯準會（Fed）下週將宣布降息。12日收盤，美股道瓊指數下跌234.44點，或0.53%，收43914.12點；那斯達克指數下跌132.05點，或0.66%，收19902.84點；標普500指數下跌32.94點，或0.54%，收6051.25點；費城半導體指數下跌45.60點，或0.91%，收4982.19點。焦點個股方面，科技股未能保持本週稍早的勢頭，輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）股價都跌逾1%；軟體公司Adobe因業績展望比預期差，股價大跌近13.7%；Meta、Alphabet、亞馬遜股價也走低。