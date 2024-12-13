2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」將在今（13）日揭開序幕，去年耶誕嘉年華成功吸引超過106萬人次，今年耶誕點燈的地點一樣在綠川、柳川及舊台中火車站前廣場，台中柳川水岸觀景台將有以迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主題的「幸福發電廠」點燈展演，並集結「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹、超高人氣的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型等人氣耶誕燈飾。《NOWnews今日新聞》整理3大展區、亮點與交通資訊一次看。
今年的耶誕嘉年華將於今（13）日開場至2025年1月1日登場，活動地點選在舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，其中絕不能錯過的打卡熱點，包括柳川的「幸福發電廠」有毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型燈飾在舞台上與繽紛燈光秀一同演出，今（13）天正式開幕後，每日下午5時30分至9時30分，每半小時展演一次。
🔴「台中耶誕嘉年華」資訊
日期：2024年12月13日~2025年1月1日止
時間：每日17:30-21:30
🔴「台中耶誕嘉年華」3大展區與亮點
展區1、舊台中火車站站前廣場+中山路段（建國路至綠川東街）街區
在舊台中火車站前廣場，有歷年來「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，高達16公尺，「A2-入口意象-星光大道」區域更有戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)穿著怪獸裝的主題燈飾與大家打招呼。
展區2、綠川（成功路-民權路）
各式耶誕應景燈飾在此，包含麋鹿造型的「耶誕樂章」與「薰衣草園」、「奇幻森林」等。
展區3、柳川（臺灣大道-民生路）
手持耶誕禮物的毛怪蘇利文(Sulley)和大眼仔麥克‧華斯基(Mike)造型燈飾在「歡樂布告欄」前，熱情地迎接大家的到來；還有再現電影海報經典場景的「耶誕怪樂」，由毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)悄悄的打開神奇的傳送門的場景，踏入台中耶誕會場，給大家一個大驚喜。
而「幸福發電廠」也在此區，在柳川的另一端「怪怪舞動」，有怪獸大學OK社的三位社員，分別是軟Q(Art)、史乖寶(Squibbles)與老唐( Don Carlton)，站在怪獸大學校園內跟大家歡快地打招呼的造景，在「歡樂噴泉」則會見到怪獸大學K教授(Professor Knight)的身影。最後，「怪愛超甜」有萬事OK社的史乖寶(Squibbles)的母親(Sherri)，以及雙頭連體怪物泰瑞/泰銳（Terri and Terry）的造型燈飾，在柳川和人們一起享受甜蜜耶誕時光。
在民權路與柳川西路的「來電舞廳」可驚喜看見毛怪蘇利文(Sulley)與大眼仔麥克‧華斯基(Mike)主題燈飾在車流往來的路口互相尬舞。
🔴「台中耶誕嘉年華」交通資訊
搭乘公車：
搭乘市區公車301、302、303、304、307、308等路線，抵達4個展區。
自行開車：
若是自行開車前往的民眾，第一分局表示，附近停車場包括台中車站附屬停車場、建國市場臨時停車場、台灣聯通停車場、第一廣場等處；柳川景觀段附近停車場則有大誠立體停車場。
🔴「台中耶誕嘉年華」美食地圖
今年市府還配合耶誕嘉年華製作一份美食地圖（下載按此），這份地圖不僅介紹燈區周邊的美食名店，還涵蓋了繼光商圈、電子街商圈以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，市場和夜市的銅板美食更是不可錯過。
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🔴「台中耶誕嘉年華」資訊
日期：2024年12月13日~2025年1月1日止
時間：每日17:30-21:30
🔴「台中耶誕嘉年華」3大展區與亮點
展區1、舊台中火車站站前廣場+中山路段（建國路至綠川東街）街區
在舊台中火車站前廣場，有歷年來「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹，高達16公尺，「A2-入口意象-星光大道」區域更有戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)穿著怪獸裝的主題燈飾與大家打招呼。
展區2、綠川（成功路-民權路）
各式耶誕應景燈飾在此，包含麋鹿造型的「耶誕樂章」與「薰衣草園」、「奇幻森林」等。
展區3、柳川（臺灣大道-民生路）
手持耶誕禮物的毛怪蘇利文(Sulley)和大眼仔麥克‧華斯基(Mike)造型燈飾在「歡樂布告欄」前，熱情地迎接大家的到來；還有再現電影海報經典場景的「耶誕怪樂」，由毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)悄悄的打開神奇的傳送門的場景，踏入台中耶誕會場，給大家一個大驚喜。
而「幸福發電廠」也在此區，在柳川的另一端「怪怪舞動」，有怪獸大學OK社的三位社員，分別是軟Q(Art)、史乖寶(Squibbles)與老唐( Don Carlton)，站在怪獸大學校園內跟大家歡快地打招呼的造景，在「歡樂噴泉」則會見到怪獸大學K教授(Professor Knight)的身影。最後，「怪愛超甜」有萬事OK社的史乖寶(Squibbles)的母親(Sherri)，以及雙頭連體怪物泰瑞/泰銳（Terri and Terry）的造型燈飾，在柳川和人們一起享受甜蜜耶誕時光。
在民權路與柳川西路的「來電舞廳」可驚喜看見毛怪蘇利文(Sulley)與大眼仔麥克‧華斯基(Mike)主題燈飾在車流往來的路口互相尬舞。
🔴「台中耶誕嘉年華」交通資訊
搭乘公車：
搭乘市區公車301、302、303、304、307、308等路線，抵達4個展區。
自行開車：
若是自行開車前往的民眾，第一分局表示，附近停車場包括台中車站附屬停車場、建國市場臨時停車場、台灣聯通停車場、第一廣場等處；柳川景觀段附近停車場則有大誠立體停車場。
🔴「台中耶誕嘉年華」美食地圖
今年市府還配合耶誕嘉年華製作一份美食地圖（下載按此），這份地圖不僅介紹燈區周邊的美食名店，還涵蓋了繼光商圈、電子街商圈以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，市場和夜市的銅板美食更是不可錯過。