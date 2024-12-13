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美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）近日引述消息報導稱，美國總統當選人川普（Donald Trump）已經邀請中國國家主席習近平，明年1月20日前往美國出席他的就職典禮，對此川普的發言人萊維特（Karoline Leavitt）已證實。不過，對於習近平是否真的會赴約，有專家分析可能性並不高。根據《路透社》報導，身為美國最大的地緣政治對手，中國國家領導人若真的出席美國總統就職典禮，將是史無前例的，智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）直言，習近平不太可能真的去到華府：「這只是一場外交戲劇，僅此而已，其他國家元首都沒有參加，更不用說習近平。」資訊顯示，一般都是各國大使等外交官員，受邀參加美國總統就職典禮，而非外國領袖本人，直接參與這項美國總統的權力交接儀式。其他中國問題專家亦表示，中國不排除會派遣代表來回應川普的邀請，但同時也可能要求美國別邀請台灣。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）的專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣可能會對川普邀請習近平一事感到不安，畢竟川普勝選、對中國的強硬態度，雖然在台灣引發希望，但人們同樣也因為他關於台灣應向美國支付國防費用的言論而焦慮。稍早前，有消息人士向《路透社》透露，台灣政府的2名高級官員，本週已前往美國，會見與川普過渡團隊有關的人士。另一方面，《CNN》則引述知情人士透露，一個由中國高級官員組成的代表團，預計將代替習近平出席川普的就職典禮，不過目前還有1個多月，計劃仍可能會改變。