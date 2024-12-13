我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關之琳突在微博發表人生觀，表示自己願為錯誤買單，但不後悔做過的任何決定。（圖／關之琳微博）

▲關之琳有「香江第一美人」封號，年輕時的神級美貌迷倒眾生。（圖／翻攝自小紅書）

62歲香港女星關之琳有「香江第一美人」的封號，拍攝過多部港劇、電影，2010年宣布息影後，據傳身家高達5億港幣（約新台幣20.9億元），相當可觀。而關之琳過去曾在節目《今夜不設防》承認自己當小三的經歷，引發轟動，近日關之琳則突然在微博公開一段影片，表示自己不後悔曾做過的決定，更說：「願意為我的錯誤買單」，似乎在回應過去關於感情的黑歷史。關之琳息影後仍不時出席公開活動，透過微博跟大家更新自己的近況，依舊是風韻猶存的大美女。近日關之琳就上傳一段12秒的影片，突對鏡頭說道：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定，我從不懷疑自己的眼光。如果事與願違，是我能力不夠。」關之琳看似分享人生觀，但也引發不少聯想，因為關之琳過去曾因介入別人感情當第三者，有過不少爭議。當年26歲的關之琳在節目《今夜不設防》承認自己當小三的經歷，更大膽直言自己什麼類型的男生都交往過，「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚離婚我都試過。」回顧關之琳的感情史，確實有過兩段婚姻，1981年僅19歲的她，不顧家人反對嫁給大她16歲的富商王國旌，後來不到半年就離婚，2007年則和同為富商的陳泰銘交往，直到2015年分手時，關之琳才透露自己和陳泰銘其實有過婚姻關係。除此之外，關之琳也曾與劉鑾雄、馬清偉等富豪有過緋聞，據傳還因此讓馬清偉的元配陳美琪氣到流產，讓關之琳也一度備受批評。