五六日降溫喝咖啡！今（13）日起溫度逐日有感下滑，全家一日限定寄杯美式買一送一，還有20元購物金免費搶，門市特濃拿鐵第2杯10元；7-11「LINE禮物」電子禮券除了有熱卡布買一送一外，今（13）日門市還有春烏龍精品拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵、韓柚風味青茶10元多一杯。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

▲7-11超值五六日飲品第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日飲品第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／7-11提供）
▲7-11雙12咖啡出手了，美式、拿鐵寄杯1212元。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜12月13日10:00開搶
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾FMC濃厚系飲品買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家「APP優惠趣」開搶20元購物金（滿200元折抵），還有大杯特濃美式、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買一送一優惠券。（圖／全家便利商店提供）
▲全家「APP優惠趣」開搶20元購物金（滿200元折抵），還有大杯特濃美式、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買一送一優惠券。（圖／全家便利商店提供）
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶同品項第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶同品項第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）

▲全家本週康康五優惠，泡麵、雪糕買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，泡麵、雪糕買一送一。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日起至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲萊爾富即起至12月16日前，也祭出Hi café中杯系列「指定飲品買一送一」。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富即起至12月16日前，也祭出Hi café中杯系列「指定飲品買一送一」。（圖／萊爾富提供）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨雙12、聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）
🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）

📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）

▲美廉社咖啡買5送5，還有門市特價優惠。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡買5送5，還有門市特價優惠。（圖／美廉社提供）

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