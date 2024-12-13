五六日降溫喝咖啡！今（13）日起溫度逐日有感下滑，全家一日限定寄杯美式買一送一，還有20元購物金免費搶，門市特濃拿鐵第2杯10元；7-11「LINE禮物」電子禮券除了有熱卡布買一送一外，今（13）日門市還有春烏龍精品拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵、韓柚風味青茶10元多一杯。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜12月13日10:00開搶
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾FMC濃厚系飲品買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日起至12月16日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）
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📍門市｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
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◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
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📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
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📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
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🟡美廉社
📍APP｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾大杯濃萃美式特價29元，6折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵特價35元，6折（原價60元）