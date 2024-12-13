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▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

深陷戒嚴風暴的韓國總統尹錫悅，12日早上再次發表全國電視講話，一改先前低頭道歉的態度，強調戒嚴正當性，還將矛頭指向在野黨毀憲亂政、濫用彈劾、阻撓國家財政，並表示無論是彈劾還是調查，都會奉陪到底，自己無意提前下台。有分析點出尹錫悅內心盤算，為何寧願被彈劾都不想體面轉身。根據中媒《澎湃新聞》分析，韓國政壇眼下已亂成一鍋粥，不只在野黨緊咬不放，執政黨內部也上演撕破臉戲碼。而尹錫悅之所以奮力掙扎的原因可能有：1.下台成為政治素人，仍可能面臨多項指控，還不如鬧到憲法法院，繼續堅持「戒嚴非內亂」的說法嘗試自救。2. 拖延時間以干擾對手，畢竟現在下台，提前大選的事就會被提上議程，屆時受益的將是在野黨；若坐等彈劾，憲法法院最高可能得花6個月審理。何況最大在野黨-共同民主黨黨魁李在明也是官司纏身，估計過幾個月終審結果就會出爐，到時還有沒有資格競選也很難說。3. 憲法法院仍有3名法官空缺，現在的6名職位也不排除變動，能否審理彈劾案還有諸多變數。而且即便被停職調查，先保住總統的位置，也比做為政治素人受審，還要不被動一點。只不過，尹錫悅想死扛，執政黨未必想跟著陪葬，若提前大選幾乎不可避免，執政黨首先要考慮的就是如何在選舉中少輸一點，所以立場幾經轉折，放棄之前的「有序下台」計畫，轉而支持彈劾，還討論起開除尹錫悅黨籍的事。截至發稿時間為止，已知執政的國民力量黨內，同意彈劾的人數已經「聽牌」，7人公開支持彈劾尹錫悅，包括：趙慶泰、安哲秀、金尚旭、金睿智、金宰燮、秦鍾午、韓智雅。若國民力量黨有超過8人投贊成票，在野黨票票入匭的情況下，彈劾法案將會通過，目前僅差最後1張關鍵票。另一方面，尹錫悅在12日的談話中，還提到中國公民威脅韓國安全，包括在釜山以無人機拍攝美軍航空母艦，以及中國製太陽能設備破壞韓國森林環境，在野黨卻還在國會阻撓「間諜法」的適用範圍擴大案。對此，中國外交部發言人毛寧也在同一天回應，對韓方有關言論「深感意外和不滿」，反嗆中國不想對韓國的內政做評論，但堅決反對把內政問題與中國牽扯，炒作莫須有的間諜問題，抹黑正常的經貿合作。