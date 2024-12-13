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台北地檢署偵辦京華城案，11日再度提訊民眾黨主席柯文哲，而他下囚車頂著3分頭白髮的造型，引起外界關注。對此，民進黨立委王世堅透露表示，2014年柯文哲參選市長時，曾帶著他進行首次掃街活動，當時在柯文哲身上看到一片希望，如今看到他滿頭白髮被提訊，實在是「不勝唏噓」。京華城案預計本月偵結，柯文哲上月提訊時剃了光頭，11日第9度被借提時，頭髮已長出，露出斑白髮色。王世堅12日在節目《新聞面對面》透露，柯文哲2014年參選市長時，什麼資源都沒有，所以找他來幫忙，「柯文哲第1次掃街，其實是我帶他去的」，他還動員助理去協助，帶著柯文哲到迪化街年貨大街掃街，當時也從柯身上看到一片希望，「我看了其實滿感動的」。王世堅表示，現在的柯文哲和10年前相比，可說相差十萬八千里，看到柯文哲被羈押、滿頭白髮，內心「不勝唏噓」。王世堅說，過去大家曾寄望過柯文哲，即便自己在柯8年市長任內，就市政、人設等問題，對他進行過強烈抨擊、號稱「柯黑1號」，不過當時內心仍對柯的倫理問題有所寄望，「他只是愛亂講話、狂妄，至少對倫理堅持沒問題」。