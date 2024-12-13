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▲全家便利商店冰品跳樓大降價啦！即起多款冰品單件特價29元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲正面奶酥奶茶摩納餅冰淇淋、有飲椪糖奶茶冰淇淋通通29元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家霜淇淋12月回歸熱賣口味，北部、東部店舖為芋頭牛奶搭芭樂，中南部則為東方美人茶加厚香焙茶。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲霜淇淋新口味「玫瑰鹽濃焦糖」開賣，還有萌度爆表的伊布圖樣紙杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲人氣商品思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

入冬有感降溫，冰品跳樓大特價！全家便利商店即起多款冰淇淋、雪糕、雪餅均一價只要29元，包括「POLS北海道哈密瓜雪酪摩納餅」原價89元、特價29元，相當於下殺近3折優惠，還有包括在睡五分鐘日安紅雪派、井村屋宇治抹茶麻糬摩納餅共有15款冰品都任選29元帶走。全家便利商店冰品跳樓大降價啦！日前多款冰品單件特價29元，其中原價最昂貴的為「POLS北海道哈密瓜雪酪摩納餅」，原價119元、原價89元、特價29元，相當於下殺近3折優惠。◾POLS北海道哈密瓜雪酪摩納餅，原價89元、特價29元◾SEO JU大耳狗卡士達風味冰淇淋蛋糕，原價79元、特價29元◾SEO JU牛奶風味雪派，原價69元、特價29元◾井村屋宇治抹茶麻糬摩納餅，原價69元、特價29元◾在睡五分鐘 棉被日安紅雪派，原價69元、特價29元◾井村屋檸檬可樂冰棒，原價65元、特價29元◾SEO JU旋轉圈圈草莓風味雪糕，原價59元、特價29元◾Lavelee芒果實感雪糕，原價59元、特價29元◾正面奶酥奶茶摩納餅冰淇淋，原價59元、特價29元◾有飲 碰糖奶茶冰淇淋，原價59元、特價29元◾鮮乳坊 最中餅戀乳冰淇淋，原價59元、特價29元◾好丘 鳳梨柚子冰棒，原價59元、特價29元◾MON TABLE鮮凍芒果冰棒，原價45元、特價29元◾ete big jolly檸檬風味冰棒／草莓風味冰棒，原價40元、特價29元全家霜淇淋狂灑優惠，自12月5日起到12月18日前，霜淇淋不限支付方式、不限口味第二支10元，首次一口氣優惠長達近半個月。12月全家霜淇淋一口氣回歸4款2024年熱銷口味，並採區域限定販售方式。北部與東部限定「芋頭牛奶霜淇淋」、「芭樂霜淇淋」；中南部門市「東方美人茶霜淇淋」、「厚香焙茶霜淇淋」。7-11霜淇淋新口味聯名寶可夢，「玫瑰鹽濃焦糖」使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。限定冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，活動期間只要購買兩件雪淋霜，即可加贈伊布造型湯匙一支，可愛打卡神器，好吃又好拍。還有人氣商品思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色澤，酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁，紫魅冰風暴即將席捲全台。