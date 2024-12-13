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紐約大都會在休賽季以聯盟史上最大約，15年7.65億美元（約新台幣250億）在自由市場成功拿下Juan Soto，大都會球團也在今為Soto舉行加盟記者會。Soto在記者會上談到最終選擇加盟大都會的主因，他說大都會隊有「建立王朝的實力和決心」，讓他最終決定加入其中。Soto說道：「在合約談判時，球團向我展現了運營方式、球隊方針、以及對未來的規劃，這都使得我的眼界更加開闊，之前自己從對手的角度去看，大都會的規劃讓我難以置信，他們該如何組織球隊，對我的決定影響非常大。」談到最終選擇大都會的考量時，Soto表示，「大都會一直都是一隻很棒球球團，在過去的幾年中，球團展現能夠贏球的實力，且也不斷地在壯大球隊，他們有一個建立王朝的決心，這才是最重要的事。」大都會老闆Alex Cohen也在記者會上分享爭奪Soto時的趣事，並透露，「我以為我們得不他了，為了得到Soto我們絞盡腦汁，自己更承諾未來要在花旗球場外興建Soto的雕像，但我認為能夠拿下Soto這樣特別又有實力的選手，所開出的合約就得更與眾不同。」最後Soto在記者會上更是直呼加盟大都會是最好的決定，「我考慮了所有因素，也有考量其他球隊想做的事，大家在未來15年想實現的目標，我認為在大都會完成的機率更大。」