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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲，而柯文哲自9月5日羈押至今已100天，民眾黨未來發展引發外界關注。《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾黨支持度僅5.7％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，等於這個黨已經「泡沫化」了。吳子嘉12日在節目《新聞千里馬》表示，民眾黨的民調是順勢下滑，民眾黨是小黨，受訪者的表態率本就會比兩個大黨低很多，而民眾黨最近紛擾那麼多，支持度就下滑到5.7％，讓他很意外，等於這個黨已經「泡沫化」了。吳子嘉指出，2026民眾黨若要選議員，認為在每一個選區必然要有1席，可他卻認為，民眾黨在台北市有4席議員非常危險，原因是民眾黨的聲量是反面的，是負面因素的黨，對黨而言非常危險，且想要生存非常困難，所以民眾黨必須要做非常大的動作去洗刷自己的形象，可是現在並沒有人考慮到這個黨以後的形象，所以民調趨勢就是一直下滑，沒有一個理由讓這個黨谷底反彈。