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2024 年洛杉磯道奇隊在韓國首爾的開幕系列賽中，爆發了大谷翔平翻譯水原一平曾從大谷的銀行帳戶中非法竊取財物（最終金額約為1700萬美元，約合新台幣5.5億元），以償還自己的債務的醜聞。但這個負面事件非但沒有毀掉大谷和道奇的賽季，反而讓他們更團結、催化出理想的化學反應，最終完成奪冠任務。Freddie Freeman坦言，水原一平事件加強了大谷翔平在道奇隊首年與球隊的凝聚力。根據道奇隊媒體《Dodger Blue》報道，大谷翔平在參加由Mookie Betts主持的美國播客《On Base With Mookie Betts》節目時回顧了自己的24年職業生涯，並表示大谷翔平涉足賭博的巨大爭議更加堅定了球隊的團結。當水原事件曝光後，總教練Dave Roberts和Max Muncy首先站出來為大谷翔平辯護。儘管大谷最初被懷疑參與其中，但他堅稱自己無罪。球隊也全力支持大谷翔平。大谷翔平回到洛杉磯召開新聞發布會，首先表示：「我信任的人犯了錯誤，這令人悲傷和震驚，這就是我現在的感受」，並補充說：「他欠下大筆債務。而我對此一無所知，沒有同意任何償還方式，也從未要求或授權將任何一毛錢轉給博彩公司。」否認自己與此事有任何關聯。大谷向當地媒體透露，水原一平賭博醜聞曝光後，他無法入睡，也無法過日常生活。不過大谷翔平的道奇隊友和工作人員都為他加油。Freeman回憶說：「每個人都在為新隊友（大谷）加油。我認為這一系列事件幫助我們走上了實現目標的正確道路。」之後的事情大家都知道了，專注於打擊的大谷翔平取得了MLB史上首次「50轟50盜」成就，拿下全壘打和打點雙冠王，連續第二年被選為聯盟 MVP，帶領道奇打進季後賽，並最終贏得了世界大賽冠軍。」