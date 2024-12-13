我是廣告 請繼續往下閱讀

長尾鯊出沒泰國皮皮島（Phi Phi Islands）淺水區，引發眾人關注。這是甲米府首次出現長尾鯊，並且長尾鯊一度不願意回到深海，疑似為了躲避其他海洋掠食者而游入淺水區。綜合外國媒體報導，一頭長尾鯊於星期二（10日）出現在甲米府皮皮島海灘，甲米府國家公園負責人表示，當局在星期二下午接獲通報，稱旅遊公司工作人員和遊客在甲米奧南海域發現一頭長尾鯊在猴子灣（Monkey Bay）附近游動。他們本打算把長尾鯊推回深海，但長尾鯊卻表現出明顯的恐懼，不願離開，因此便聯繫當地國家公園。這頭長尾鯊長約1.5公尺，重約20公斤，工作人員把這頭受驚嚇的長尾鯊合力抬上船，然後再把牠安全送往深海放生。長尾鯊是一種極為罕見的深海物種，被封爲全世界最漂亮的鯊魚。牠們很少出現在淺水區域，除非受到威脅或追捕。儘管牠並非受保護物種，但已被列為瀕危野生動物。